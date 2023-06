Solicitan informes de la cantidad de casos de bronquiolitis atendidos en los CAPS

En medio del brote y tras los reclamos sostenidos por la falta de profesionales, desde la oposición buscan conocer la cantidad de pediatras y el nivel de demanda.

(Foto: archivo / Qué digital)

En medio del brote epidémico en la Provincia de Buenos Aires por el aumento significativo de casos de bronquiolitis en menores de dos años, una realidad que a nivel local se refleja con una ocupación de camas del 80% según confirmaron desde la Región Sanitaria VIII al pedir a la comunidad asistir a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con el objetivo de no saturar las guardias, desde la oposición solicitaron informes al gobierno municipal respecto a la cantidad de casos de bronquiolitis atendidos en CAPS y la cantidad de profesionales disponibles.

A través de un proyecto de comunicación, desde el bloque del Frente de Todos solicitaron al gobierno municipal informes respecto a la cantidad de casos de bronquiolitis registrados en los CAPS entre 2022 y 2023, la cantidad de profesionales -específicamente pediatras- que disponen en la Secretaría de Salud y cuál es la planificación municipal para llevar adelante los planes de vacunación en menores de dos años.

Días atrás, el propio ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que se está ante “la peor epidemia de bronquiolitis que tengamos registro” y ante la consulta de Qué digital, el titular de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, advirtió sobre la situación a nivel local, que no le escapa a la Provincia ante un importante número de consultas en los efectores de salud por casos de bronquiolitis en menores de dos años.

Según explicó, esta situación se da a “a expensas del virus sincitial respiratorio”, que actualmente provoca la patología que no había tenido presencia en los últimos años debido a la pandemia, el aislamiento y el aumento de los cuidados, lo que ocasionó un “paréntesis en la defensas de los niños que no habían adquirido el virus porque no habían estado expuestos en los años anteriores” y, en consecuencia, se generó el brote epidémico actual.

Ante el aumento de casos sostenido, Vargas precisó que la ocupación de camas en hospitales públicos locales -como el Materno Infantil- ronda el 80 u 85% y, en ese sentido, ahondó acerca de la alta demanda en el HIEMI, teniendo en cuenta que atiende a las infancias y es uno de los pocos hospitales que tiene la posibilidad de internar en cuidados medios intensivos a esa población de toda la región.

Sin embargo, el especialista también aclaró que la patología no implica que se internen la mayoría de los casos sino “por el contrario, se pueden tratar ambulatoriamente” y por eso llamó a la comunidad a consultar en una primera instancia en los centros de atención de la salud “para evitar que se sobresature de consultas la guardia, no por gravedad sino por volumen”, según describe el proyecto.

Todo esto -en un contexto trazado por innumerables reclamos desde hace tiempo por el funcionamiento de los distintos CAPS de Mar del Plata y Batán por la falta de profesionales, de turnos, de insumos y de especialidades médicas- fue lo que motivó a ingresar el expediente de comunicación al Concejo Deliberante.

Allí, desde el Frente de Todos repararon en el faltante de profesionales de pediatría a nivel nacional y graficaron que el 30% de las vacantes para realizar las residencias en esa especialidad como parte de la carrera de Medicina, quedan descubiertas, según los datos de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Esa situación, mientras el propio gobierno municipal reconoce la falta de profesionales (más allá de pediatría) en los Centros de Atención Primaria -y sin mayores proyecciones a futuro para abordar la problemática- fue lo que llevó al bloque opositor a solicitar informes respecto a la cantidad de profesionales de pediatría en la Secretaría de Salud y, justamente, conocer cuáles son las estrategias que el gobierno implementa para convocar a las y los profesionales.

En contraste, sostuvieron que el gobierno bonaerense puso en marcha un plan de incentivo para que las y los profesionales se vuelquen a la especialidad y además reforzó la atención en hospitales.