El Centenario, en emergencia habitacional: “Ya se cayeron tres escaleras”

Las familias que viven en el complejo volvieron a reiterar sus reclamos, con pedidos puntuales al gobierno municipal y también al provincial.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de declararse en “emergencia habitacional”, y sobre todo luego de desprendimientos de las escaleras que se encuentran a lo largo del complejo, las familias que viven en el barrio Centenario volvieron a exponer sus reclamos y la necesidad de gestiones por parte del gobierno de la Provincia de Buenos y también de la Municipalidad en busca de seguridad jurídica y edilicia. “Ya se cayeron tres escaleras”, advirtieron.

Este jueves algunas de las miles de familias que habitan el complejo habitacional decidieron llevar adelante una conferencia de prensa en compañía del defensor del Pueblo, Daniel Barragán, para exponer una vez más las condiciones de vida en el lugar.

En diálogo con “La Revolución de la Mañana” por Radio De la Azotea 88.7, una de las administradoras del espacio advirtió que uno de los principales problemas que padecen tiene que ver con los desprendimientos de escaleras. “Ya se cayeron tres escaleras y no queremos que pase a mayores porque ya tenemos un señor que está quebrado y que no puede volver a su casa. Hay otro señor que también no puede volver. La emergencia edilicia es ésta“, remarcó.

La otra gran necesidad no pasa estrictamente por lo estructural pero sí tiene estrecha relación: se trata del final de obra de las instalaciones, lo que implicaría mayor previsibilidad y garantías de habitabilidad para las más de 22 mil personas que, aseguran, viven en el barrio y cuya tramitación -afirman- depende del Instituto de Vivienda.

“Necesitamos que nos ayuden porque esto no tiene final de obra, entonces el Instituto de la Vivienda se lava las manos, el Municipio también y nosotros pertenecemos a Mar del Plata. No somos un barrio privado, somos un barrio social. Necesitamos que el intendente Guillermo Montenegro nos escuche y ver si puede colaborar para seguir subiendo al Instituto de Provincia, y a Nación que no entregó el final de obra en su momento”, añadió la administradora.

Al respecto, desde las administraciones aseguraron que a través de las reuniones que tuvieron con el defensor del Pueblo ya elevaron notas al Instituto y al Municipio, y sin embargo, todavía no obtuvieron respuestas. “Nadie viene a caminar el barrio, nadie se preocupa ni se ocupa. Las escaleras están en muy mal estado. Hay muchos chicos y mucha gente grande. El complejo depende hoy del complejo mismo. Hoy el Instituto de la Vivienda nos tendría que estar dando respuestas por el final de obra”, sumó.

El complejo habitacional Centenario de Mar del Plata fue construido en terrenos del viejo Matadero Municipal con financiamiento del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) -aunque también con recursos provinciales del Fondo Provincial de la Vivienda (Foprovi) y municipales- entre 1978 y 1982. Originalmente, el sector contaba con 1.600 viviendas pero desde entonces se multiplicaron y pasaron a habitarlo miles de personas a pesar de no contar con el final de obra. A lo largo de los años, esa creciente densidad poblacional llevó a que el Estado de alguna manera se involucrara más allá de las condiciones habitacionales sin atender y construyera establecimientos educativos, un polideportivo y un centro de salud en las inmediaciones.

Sin embargo, ante las particularidades de la construcción que incluyen, por ejemplo, un funcionamiento a base de administraciones y consorcios a pesar de ser viviendas sociales, a lo que se suma la falta del reclamado “final de obra”, las ocupaciones de viviendas, las responsabilidades compartidas entre los distintos niveles del Estado y las dificultades en el mantenimiento de las instalaciones por parte de las administraciones vecinales, las problemáticas habitacionales más importantes del lugar siguen sin tener una solución de fondo.