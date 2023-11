Presentan el informe técnico del Centenario: “El barrio merece que intervengamos”

Este miércoles se realizó una jornada que incluyó la entrega del informe del Colegio de Arquitectos a la mesa “Arreglen el Centenario”.

(Foto: Defensoría del Pueblo)

En una jornada que incluyó una recorrida por el Complejo Centenario, el Colegio de Arquitectos presentó y entregó a vecinos y vecinas el informe técnico sobre las estructuras del barrio, un paso fundamental para avanzar en los necesarios arreglos a las viviendas. “El barrio merece que nosotros intervengamos“, destacaron desde el colegio al momento de entregar el estudio que permitirá a la comunidad exigir respuestas a los gobiernos.

En medio de una importante movilización de vecinos que, junto a la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon conformaron la mesa de trabajo “Arreglen el Centenario” preocupados por lo que denominan una “crisis habitacional”, en julio el Colegio de Arquitectos de Mar del Plata había anunciado la realización de un informe técnico sobre el estado de conservación.

Desde entonces, el colegio abrió un concurso entre los profesionales matriculados para concretar el estudio y, una vez finalizado, ponerlo a disposición de los vecinos para avanzar en sus pedidos más fundamentales: que los gobiernos se hagan cargo del estado de conservación ante las particularidades históricas y jurisdiccionales del complejo, sobre todo ante el riesgo a la integridad física de quienes lo habitan luego de distintos sucesos como el desprendimiento de escaleras.

Al respecto, Diego Domingorena, presidente del Colegio, sostuvo ante los vecinos: “Queremos recuperar el barrio ediliciamente en cuanto a su estructura y sus servicios y buscar potenciarlo para ser el que fue desde su construcción”. Además, destacó la importante articulación entre distintos sectores institucionales y vecinales para atender las problemáticas estructurales: “Me da un sesgo de esperanza de hacia dónde vamos”.

En ese sentido, antes de la presentación del informe técnico del Complejo Centenario, que quedó a cargo de los arquitectos Sabine Asís, Martino y Marcos Teijeiro, el secretario del Colegio, Leandro Zapata, reconoció: “El estado estructural de todo el barrio merece que nosotros intervengamos. Lo que hicimos fue darle forma al evento y estamos orgullosos de todo lo que está pasando, superó todas nuestras expectativas”.

Entre las conclusiones, por ejemplo, el informe da cuenta de las razones del deterioro de las estructuras, vinculadas tanto a las condiciones de exposición ambiental y presencia de agentes agresivos que perjudican al hormigón y sus armaduras, como a la calidad de elementos utilizados durante y posterior a la construcción y la frecuencia del mantenimiento “preventivo”.

En el marco de la jornada, el defensor del pueblo, Daniel Barragán, resaltó que el Colegio se haya involucrado en la problemática: “El hecho que hayan decidido involucrarse en una problemática que puede pensarse que no genera hoy ganancias económicas o beneficios para determinados sectores, es un suceso que nosotros no podemos hoy no resaltar“.

Asimismo, directivos de la Escuela N°4 del barrio resaltaron que el informe es “un gran instrumento” y anticiparon que lo utilizarán en futuras jornadas de trabajo en el Concejo Deliberante y que les servirá para que exigir respuestas tanto al Municipio como a la Provincia pero también apelar nuevamente a la “responsabilidad social empresarial” para poder concretar los arreglos necesarios.

“Ojalá que de acá a fin de año podamos concretar las reparaciones de 10 ó 20 sectores, escaleras, etcétera y luego tener un plan de obras porque todos queremos ser parte de esto”, expresó Laura Raquiar, directora de la escuela.