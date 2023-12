Con 9 millones de visitantes en 2023, Mar del Plata cierra el año con “récord en turismo”

La cifra corresponde a los arribos desde el 1 de enero al 25 de diciembre, de acuerdo a los registros del Emturyc. Es un 4,7% superior a 2022.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Ente Municipal de Turismo dio a conocer nuevas estadísticas del movimiento turístico en Mar del Plata y resaltó que 2023 se cierra con un récord en el registro de arribos teniendo en cuenta la llegada de 9 millones de personas entre el 1° de enero y este 25 de diciembre, cifra que representa un 4,7% más que durante 2022.

Después de atravesado el fin de semana largo por Navidad, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) difundió este martes un balance de todo el año en materia turística, tal como lo había hecho con relación a 2022, aunque en este caso lo hizo a falta de unos pocos días para que termine el 2023

Sobre 2022 en su momento se había informado que con 8.853.246 visitantes la ciudad había registrado un récord histórico en la cantidad de turistas desde que el ente lleva adelante los registros, es decir 1992, con la modalidad actual. Y ahora en torno a 2023 destacaron que entre el 1° de enero y este 25 de diciembre arribaron 9.013.380 de turistas, lo que implica un aumento del 4,7% con respecto al mismo período de 2022.

En particular sobre el fin de semana de Navidad que acaba de terminar, desde el ente indicaron que se registró el arribo de 95.464 personas, lo que remarcaron que significó un 15,8% más que el mismo período de 2022. A su vez, en el acumulado de diciembre hasta el 25 contabilizaron a 641.751 turistas, es decir un 1,2% más que el mismo período de 2022. A diferencia del año pasado, esta vez no se cuenta con el detalle de cada mes ya que los datos no fueron difundidos de manera continúa.

“Esto es posible por el gran porcentaje de jóvenes que eligen la ciudad, que fue de alrededor del 44% del total de arribos en el estrato etario de 18 a 39 años”, sostuvo el presidente del Emturyc, Bernardo Martín, con respecto a la cifra anual de visitantes.

“Para nosotros el verano ya comenzó y eso se ve reflejado también en los números del fin de semana largo de Navidad. Este flujo turístico demuestra que Mar del Plata sigue siendo la más elegida del país y refleja la consolidación de una ciudad de doce meses”, declaró el funcionario en el inicio de una temporada que se aguarda con incertidumbre teniendo en cuenta el contexto nacional tras la brutal devaluación, la inflación que crece si control y la profundización de la crisis económica y social.