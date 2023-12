Colectivos: tras la última suba, el saldo negativo no alcanza ni para un boleto

Desde la oposición volvieron a pedir que se actualicen los valores en función de la brecha existente entre lo que se paga un pasaje en el AMBA y en Mar del Plata.

(Foto: archivo / Qué digital)

El pedido no es nuevo pero los números se actualizan: tras el último aumento del boleto de colectivos en Mar del Plata, la tarifa plana pasó a ser de $297,32 mientras que el saldo negativo vigente -calculado en función de lo que sale el viaje en el conurbano- permanece congelado en $211,84. Frente a ese desfasaje, tal como lo hizo el oficialismo meses atrás, ahora desde la oposición reclamaron gestiones al gobierno municipal para que el área nacional de Transporte adapte ese instrumento y aplique una actualización automática.

El 8 de diciembre entró en vigencia el último aumento del boleto de colectivos decretado por Guillermo Montenegro, el cual llevó al tarifa plana de $165,77 a $297,32, lo que implica que más allá de ese boleto mínimo, en las distancias más largas llegue a costar $471,80.

Así, con el boleto negativo establecido por el sistema SUBE congelado desde agosto en $211,84 -equivalente a cuatro boletos mínimos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no solo no alcanza para pagar un boleto mínimo entero en Mar del Plata, sino que incluso no alcanza para pagar ni la mitad del boleto más caro del tarifario local.

Esta problemática es una de las derivadas de la brecha existente entre los subsidios que se otorgan al transporte en el AMBA y el interior del país, y su impacto en el valor final de los boletos que abonan las personas usuarias: mientras a nivel local cuesta $297,32, en el AMBA su costo es de $52,96 y sobre ese valor se establece un saldo negativo equivalente a cuatro boletos.

En ese marco, en sintonía con lo solicitado por el propio radicalismo meses atrás, ahora el concejal Diego García de Unión por la Patria también elevó un proyecto de comunicación para que el legislativo realice gestiones ante el área correspondiente del gobierno nacional -considerando la eliminación del Ministerio de Transporte de la Nación- para adaptar el saldo negativo y que además se instrumente una actualización automática ante cada aumento.

“En los últimos 4 años, el valor del boleto creció 1507%, por lo que es necesario fijar un esquema de actualización automático, para mantener un saldo negativo acorde al valor de la tarifa y sus aumentos permanentes”, consideró García.