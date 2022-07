SUBE: por qué el saldo negativo no alcanza a cubrir un boleto en Mar del Plata

A pesar de los aumentos del boleto, el beneficio continúa siendo de $72. ¿Por qué no se amplía?

Mientras la última ampliación del saldo negativo de la tarjeta SUBE fue en 2020 y elevó el monto a $72, en Mar del Plata el beneficio no permite cubrir un boleto de colectivo con su actual costo de $74,38, que incluso se extiende a $118,03 para los recorridos más extensos. Es decir, el beneficio pensado para poder tomar al menos un colectivo cuando ya no queda saldo en la tarjeta, no puede ser aplicado en Mar del Plata y otras ciudades del interior, en lo que puede leerse como otra de las consecuencias de la disparidad de subsidios al transporte.

La tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) que se utiliza en Mar del Plata es articulada por el Ministerio de Transporte de la Nación y utilizada para viajar en colectivo, subte y/o tren en 45 localidades del país. Entre sus funcionalidades, tiene habilitada la opción de saldo negativo para aquellos usuarios y usuarias que hayan agotado su saldo y tengan la necesidad de viajar de igual forma, por ejemplo, cuando se encuentren en lugares sin terminales de carga cercanas.

El monto de ese beneficio es decidido por el Ministerio y tuvo una última ampliación de saldo en abril de 2020 (en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus) que llevó el negativo de $54 a los actuales $72. De esa manera, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el boleto mínimo de colectivo pasaría a costar $25,20 tras el reciente anuncio de un posible aumento del Ministerio -teniendo en cuenta que el costo del boleto en el AMBA no sufría aumentos desde el 2019-, las y los usuarios logran cubrir dos boletos.

Pero claro, la situación fuera del AMBA es particular y en otras jurisdicciones, como en Mar del Plata, el beneficio prácticamente no tiene aplicación. Con la última ampliación de saldo negativo por el Ministerio de Transporte, en la ciudad el beneficio permitía cubrir dos boletos completos y parte de un tercero durante 2020: hace dos años el boleto de colectivo en Mar del Plata costaba $25.

Como siempre ocurre, la dependencia toma en cuenta los valores mínimos de boletos que rigen para el AMBA. Por eso, tras los últimos aumentos del valor del boleto de colectivo en Mar del Plata que lo elevaron de $59,90 a $74,38 -tras el decreto dispuesto por el intendente Guillermo Montenegro-, el beneficio del saldo negativo no alcanza a cubrir ni un solo boleto.

Ante esta situación, Qué digital consultó a la dependencia municipal de Transporte desde donde ratificaron que el organismo encargado de la regulación es el Ministerio del Transporte de la Nación. “Es el mismo saldo de $72 para todo el territorio nacional y lo actualizan ellos”, afirmó el director de Transporte, Federico Chioli, mientras reparó en el impacto de la unificación del monto para las distintas jurisdicciones.

Pero Mar del Plata no es la única en esa situación. En la ciudad de Bahía Blanca, por ejemplo, tampoco se puede acceder al beneficio del saldo negativo tras el último aumento dispuesto por el Municipio que elevó la tarifa plana de transporte para su primera sección a $76, más allá de que las y los usuarios frecuentes de Bahía Blanca pueden acceder a valores reducidos del boleto de transporte que oscilan entre $41,80 a $68,40 a medida que se incrementa la cantidad de viajes que realizan.

En Mar del Plata, el pedido por el gobierno municipal por un mayor envío de subsidios de Nación para contrarrestar el desequilibrio que se presenta en los valores de la tarifa de transporte en comparación del Área Metropolitana de Buenos Aires y las localidades del interior, se sostiene repetidamente como parte de la repartición desigualdad de subsidios que se da entre el AMBA y el interior.

Mientras la distribución de subsidios mantenga esa diferencia en el precio de los boletos con el interior, y mientras se siga utilizando al AMBA como parámetro centralizado, el beneficio de saldo negativo seguirá encontrando dificultades en su aplicabilidad.