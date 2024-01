Amplían el saldo negativo de la SUBE: cubrirá un solo boleto plano en Mar del Plata

La medida entró en vigencia tras el aumento del 45% de las tarifas de trenes y colectivos en el AMBA. A nivel local, aún no cubre un boleto a Batán o Chapadmalal.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de meses sin aumento que generó que en Mar del Plata el saldo negativo de la SUBE no alcanzara a cubrir un solo boleto mínimo tras la última suba dispuesta por el intendente Guillermo Montenegro que lo llevó de $165,77 a $297,32, el área de Transporte del gobierno nacional anunció una ampliación del saldo de emergencia a $307,68.

La medida entró en vigencia este lunes como consecuencia del aumento del 45% de las tarifas de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es que el saldo negativo de la SUBE toma como referencia un total de cuatro boletos mínimos del AMBA que de $52,96 pasó a costar desde este lunes $76,92, por lo que el saldo de emergencia para viajar aumentó de $211,84 a $307,68.

Desde el último aumento de colectivos en Mar del Plata dispuesto por Montenegro a fines de noviembre, a nivel local el saldo negativo de la SUBE no solo no alcanzaba a cubrir un boleto mínimo sino que en distancias más largas en las que el boleto llega a costar $471,80 el beneficio no lograbaaa cubrir ni la mitad de un viaje.

Tras la nueva ampliación del saldo negativo -que va en sintonía a los aumentos de las tarifas de trenes– el beneficio permite cubrir un solo boleto plano a nivel local pero continúa sin cubrir el resto del tarifario para viajar a, por ejemplo, Colinas Verdes ($471,80), Batán ($388,14) o Chapadmalal ($388,19).

Esta problemática es una de las derivadas de la brecha existente entre los subsidios que se otorgan al transporte en el AMBA y el interior del país, y su impacto en el valor final de los boletos que abonan las personas usuarias.

A nivel local, tanto el radicalismo como la oposición ingresaron en los últimos meses pedidos para que el área correspondiente del gobierno nacional realice gestiones para adaptar el saldo negativo e instrumente una actualización automática ante cada aumento, mientras en paralelo al conflicto por la histórica disparidad de subsidios al transporte -y su impacto en la tarifa en el interior- se le suma el ajuste que prometió el gobierno de Javier Milei.

De todas maneras e independientemente de que se concrete un nuevo aumento del boleto de colectivos en Mar del Plata, como parte de la política económica que implementa el gobierno de Javier Milei se esperan nuevos aumentos mensuales de las tarifas de trenes y colectivos según la inflación acumulada y aumentos adicionales por la quita de subsidios. En ese sentido, el saldo negativo podría volver a ampliarse en las próximos meses.

Por último, cabe recordar que a fines de noviembre aumentó el valor de la tarjeta SUBE. Desde entonces, adquirir el plástico tiene un costo de $880 en los puntos de venta habilitados.