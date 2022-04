Cooperativas piden trabajo a la Municipalidad y asistencia a la Provincia

Nucleados en la organización “Vecinos Unidos” se movilizaron por el centro y concentraron en la sede local de Desarrollo Social a la espera de ser recibidos.

Cooperativas nucleadas en la organización barrial “Vecinos Unidos” protagonizaron una protesta que inició con un paso por la Municipalidad en reclamo de trabajo y continuó con una concentración en San Martín y Córdoba, en la sede local de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, área a la que solicitan asistencia habitacional y alimentaria. Advirtieron que permanecerán en el lugar con ollas populares hasta ser atendidos por el responsable del área, Alejandro Moviglia.

En medio de una delicada situación socioeconómica en todo el país, Mar del Plata sigue siendo una de las más afectadas y no solo se ve a través de las estadísticas del Indec del índice de desocupación o pobreza: en la calle, casi semanalmente se expresan las necesidades a través de movilizaciones de organizaciones que suelen canalizar y redistribuir en los barrios la asistencia que ofrecen las distintas áreas del Estado ante una crisis que se agudiza.

En ese marco, este jueves movilizó “Vecinos Unidos“, una organización que en 2021 ya se había movilizado a Desarrollo Social de la Nación e incluso habían cortado la Ruta 226 en reclamo de cupos del programa “Potenciar Trabajo” para unos 150 desocupados de la organización.

Esta vez, la movilización comenzó con un paso por la Municipalidad, a quien le reclamaron la apertura de los programas de trabajo que suelen adjudicar a cooperativas y que suelen ser un paliativo para enfrentar los altos niveles de desocupación que habitualmente encuentra a Mar del Plata entre las más afectadas.

Luego, la movilización tomó dirección hacia la sede del Banco Provincia en plena peatonal, donde en uno de los pisos está la sede local de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Alejandro Moviglia. Según explicaron, hace más de un año y medio habían presentado un relevamiento y un petitorio por asistencia habitacional a su predecesora, Ana Prieto, y siguen esperando respuestas.

“Moviglia no estaba en su despacho y mediante empujones y forcejeos con la Policía unos compañeros pudieron entrar al espacio esperando que se haga presente y nos dé alguna de las tantas cosas que le venimos a plantear”, explicó en diálogo con Qué digital Carlos Samite, referente de la organización.

Además de esperar respuestas desde hace meses, aseguran que “no han resuelto nada y la situación empeoró” e incluso denuncian recortes: “Pedimos, techo, colchones y frazadas para los compañeros y la mercadería que hace dos meses no está llegando ni para los comedores ni para los integrantes de nuestro espacio. Hubo un recorte total, teníamos un convenio por alimentos cada 40 días y hace 70 que no llega nada“, marcó Samite.

La organización, que tiene su epicentro en el barrio Libertad pero que nuclea a cooperativas y desocupados de otros puntos como Nuevo Golf, Autódromo, La Herradura, Félix U. Camet y Batán, había logrado incorporaciones al programa Potenciar Trabajo, pero aseguran que 60 de ellos siguen a la espera de ingresar y, teniendo en cuenta que en todo caso se trata de un ingreso de solo 16.500 pesos, sin siquiera tener acceso a ese paliativo, en esos casos las necesidades son todavía mayores. “En Mar del Plata hay muchas inquietudes y solicitudes que se ve que algunos funcionarios no pueden resolver”, manifestó el dirigente.

“Si (Moviglia) no aparece hoy, los compañeros están dispuestas a quedarse hoy, mañana o pasado hasta que se solucione todo. Alrededor del 70% de la organización son desocupados, no tienen u ingreso formal solo una ayuda económica del estado de 16.500 pesos que no alcanza para comer ni para vivir más de cuatro o cinco días”, advirtió Samite.