Coronavirus en Mar del Plata: “Se empieza a marcar el estrés del sistema de salud”

El titular de la Región Sanitaria VIII detalló que se registran niveles de ocupación del 72% en el sistema privado y del 50% en el HIGA. “Es un piso muy elevado de cara a la segunda ola”, advirtió.

(Fotos: Qué digital)

Tras una reunión mantenida entre efectores de salud con internación en Mar del Plata del sector privado y público, el titular de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, advirtió en torno al avance de la segunda ola del coronavirus en Mar del Plata que “se empieza a marcar el estrés del sistema de salud” local, planteó que el nivel de ocupación de camas “empieza a preocupar porque esta segunda ola recién está en su inicio” y detalló que se registran niveles del 72% de ocupación en el sector privado y 50% en el Hospital Interzonal. Asimismo, alertó que con 2500 casos activos, Mar del Plata presenta “un piso muy elevado de cara a la segunda ola”.

Vargas encabezó este lunes una conferencia de prensa luego de reunirse con representantes del Hospital Privado de Comunidad (HPC), de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba), además de los hospitales públicos provinciales de la ciudad y de las obras sociales de IOMA y PAMI.

“Fue convocada para ponernos de acuerdo en una línea de base de cara a esta segunda ola que afecta a todo el país, la provincia y la región y poder ajustar expectativas en función de la respuesta sanitaria que podemos dar a la población en función de los casos, que van en un aumento significativo“, resumió el funcionario bonaerense.

En ese sentido, planteó que los 2.513 casos activos que se presentan hasta este lunes en Mar del Plata se encuentran en sintonía con lo que ocurría en la semana epidemiológica 37 de septiembre y si bien sostuvo que en ese momento se produjo “el pico de casos en General Pueyrredon” lo cierto es que hacia octubre los casos activos de coronavirus en la ciudad llegaron hasta los 3.500, en tanto que en el brote de contagios de enero esa cifra llegó a 3.000.

“El hecho de haber ampliado y reforzado el sistema sanitario durante todo el año nos permitió dar respuesta y hoy estamos en una situación en la que se empieza a marcar el estrés del sistema de salud, con el personal prácticamente casi sin descanso desde hace 15 meses y con alguna ocupación de camas que ya nos empieza a preocupar porque esta segunda ola recién está en su inicio”, alertó Vargas.

En ese sentido, planteó que el escenario actual “obliga a ser cuidadosos y abordar estrategias conjuntas” y reparó en que recién por estos días se comenzará a ver en la cantidad de casos el impacto que tuvo el flujo turístico del fin de semana largo de Semana Santa. “Los 2.500 casos de hoy nos ponen en una línea de base muy alta en función de la segunda ola”, remarcó.

En torno a la ocupación de camas en el sistema sanitario en Mar del Plata, el titular la la Región Sanitaria VIII detalló que hasta este lunes el sector privado se encontraba con un 72% de ocupación “y tal vez un poco más” y del 50% en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

“Hay ciertas clínicas que no tienen camas, y es importante aclarar. Cuando uno dice el 70% de ocupación no es lo mismo tener 100 camas que tener 10, eso también es necesario que la gente entienda que el porcentaje a veces de interpreta de manera engañosa”, reparó el funcionario y alertó: “Lo que estamos viendo es que a medida que el sistema de contagios siga en ascenso de esta manera el sistema de salud no va a poder dar respuesta si no se toman otras medidas de restricción de circulación”.

Además, dijo que una de las estrategias planteadas a los distintos establecimientos de internación es posponer intervenciones quirúrgicas que no sean urgentes por las próximas cuatro o cinco semanas. “La evidencia dice que cuanto más camas disponibles tengamos y se suspendan las cuestiones programadas que no sean urgentes mayor capacidad de respuesta va a tener el sistema sanitario”, remarcó y señaló: “Estamos optimizando la capacidad instalada porque es imposible expandir más el sistema de salud porque no tenemos recurso humano posible para manejar más camas de terapia”.

Por otro lado, detalló que de los más de 115 mil mayores de 70 años inscriptos para vacunarse en la ciudad ya recibieron la primera dosis 45 mil.

“Estamos muy atentos y muy preocupados y por eso nos estamos ocupando de cara a esta segunda ola”, concluyó el funcionario, insistió en que “a mayor cantidad de gente circulando, mayor cantidad de contagios” y reiteró que la ciudad está “en un piso muy elevado de casos de cara a la segunda ola”.

Asimismo, advirtió que este año ciudades como Mar del Plata no tendrán la alternativa de, en caso de ser necesario, derivar pacientes al Área Metropolita de Buenos Aires (AMBA), teniendo en cuenta la situación que se presenta en el sistema de salud de ese ámbito.