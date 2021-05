Coronavirus: gremios marítimos anuncian un paro en reclamo de vacunas

Será por 48 horas para exigir a las autoridades ser incluidos en el plan de vacunación y que se garantice la asistencia sanitaria en todos los puertos del país.

En medio de semanas complejas para la pesca marplatense por brotes de coronavirus en buques e incluso la muerte de trabajadores del sector, gremios marítimos y fluviales dictaron este martes a partir de las 18 un paro a nivel nacional para reclamar a las autoridades ser incluidos en el plan de vacunación.

El anuncio de la medida de fuerza por 48 horas fue realizado por la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. “A partir de las 18 se determina un paro total de actividades, con una duración de 48 horas, hasta tanto sean vacunadas las tripulaciones y se garantice asistencia sanitaria en todos los puertos del país”, explicaron desde el sindicato a través de una publicación en sus redes sociales.

En este sentido, señalaron que el paro fue consensuado con los gremios marítimos y fluviales en el marco de una reunión virtual que se desarrolló con la participación de los secretarios generales a nivel nacional.

La medida de fuerza fue definida como la continuidad de un reclamo que empezaron a exponer hace algunas semanas los gremios sector. Durante el fin de semana desde la Asociación de Capitanes de Pesca habían expuesto la necesidad de que los trabajadores de la pesca sean considerados “personal esencial” para ser “vacunados en forma urgente y prioritaria teniendo en cuenta que se trata de una actividad en la que las condiciones estructurales de producción hacen casi imposible que sea desarrollada en condiciones sanitarias seguras frente a la pandemia”.

Así lo sostuvieron luego de haber decreto un paro -luego levantado- para la flota pesquera a partir de las demoras que se presentaban en la asistencia de un buque marplatense, Mishima Maru 8, que ingresó al Puerto de Comodoro Rivadavia de urgencia, pese a no contar con la autorización de las autoridades, luego de que se detectaran a bordo 22 casos de coronavirus.

Según informó la agencia oficial Télam, el paro también involucra al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), al Centro de Patrones, a los Conductores Navales, Maquinistas Navales y Comisarios, entre otras organizaciones.

“Todos estos trabajadores esenciales no fueron aún vacunados. Las tripulaciones se enferman y mueren en sus puestos laborales, por lo que las organizaciones sindicales no se quedarán de brazos cruzados”, afirmaron los gremios en un comunicado conjunto y señalaron que hay más de 20 tripulaciones aisladas. Asimismo, se quedaron de que a muchas no se les permite el ingreso a puerto, pese a los contagios a bordo. “En la última semana hubo cuatro muertos por covid-19, y aumentan los casos”, aseguraron los dirigentes.