Pesca: levantan el paro tras el descenso de los tripulantes del Mishima Maru 8

Lo definió la Asociación de Capitanes de Pesca luego de que los tripulantes del buque marplatense con coronavirus fueran habilitados a desembarcar en Comodoro Rivadavia.

Tras haber logrado este domingo a la tarde el reclamado descenso de los tripulantes con coronavirus del buque marplatense Mishima Maru 8 en el Puerto de Comodoro Rivadavia, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca decidió levantar el paro de actividades de la flota pesquera nacional que había dispuesto para este lunes al acusar un “trato inhumano” que reciben los 30 trabajadores.

Luego de permanecer amarrado en el Puerto desde el viernes, luego de que el capitán determinara el ingreso a pesar de la falta de autorización para hacerlo, finalmente este domingo a la tarde los 30 tripulantes -22 con coronavirus y 8 considerados contactos estrechos- pudieron descender del buque marplatense y fueron trasladados para cumplir se aislamiento a un centro de alojamiento de Comodoro Rivadavia.

“La tripulación del Mishima Maru 8 descendió del buque y fueron trasladados a un alojamiento municipal“, anunciaron desde el sindicato y volvieron a cuestionar “la descompresión que vive un capitán junto a su tripulación luego de haber sido sometidos a tanta burocracia e inoperancia por el intendente de Comodoro Rivadavia“.

En ese marco, desde la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca resolvieron levantar el paro de la flota pesquera nacional que había dispuesto para este lunes y agradecieron gestiones realizadas por el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre y al vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre.

“El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Ciudad de Comodoro Rivadavia debiera rever en forma inmediata la aplicación de los protocolos sanitarios a los trabajadores pesqueros, no puede sostenerse que un buque pesquero pueda considerarse un lugar adecuado para que su tripulación afectada por un brote de covid-19, deba permanecer a bordo transitando la enfermedad en condiciones que no reúnen los más mínimos estándares sanitarios. Los buques pesqueros fueron concebidos para realizar viajes de pesca y no para actuar como buques sanitarios“, afirmaron desde el gremio en un comunicado.

Desde el jueves pasado el Sindicato de Conductores Navales había comenzado a reclamar a las autoridades que se permitiera el ingreso a Puerto del barco perteneciente a la firma Maronti Argentina S.A y que no se demoraran los protocolos luego de que 22 de sus trabajadores presentaran síntomas y fueran testeados a bordo: dieron positivo y los ocho restantes cumplen con el criterio de contacto estrecho.

La entrada al Puerto finalmente ocurrió pasada la medianoche cuando el capitán del buque informó por radio que “bajo su responsabilidad” ingresaría al muelle para atracar.