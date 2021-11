Coronavirus: inician un ensayo clínico en Mar del Plata para prevenir contagios

Se trata de un anticuerpo monoclonal orientado a personas que no los tienen, ya sea porque su cuerpo no los generó luego de la vacunación o porque no se vacunaron.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tal como lo habían previsto meses atrás, el Instituto de Investigaciones Clínicas (IIC) de Mar del Plata inició un nuevo ensayo clínico vinculado a la lucha contra el coronavirus, en este caso de un “anticuerpo monoclonal” orientado a personas que no los tienen, ya sea porque su cuerpo no los generó luego de la vacunación o porque no se vacunaron. Su objetivo es la prevención de los contagios.

Luego de haber iniciado la convocatoria a voluntarios para probar un comprimido que apunta a prevenir y tratar la enfermedad en personas no vacunadas, ahora desde el instituto comenzaron con un nuevo ensayo clínico para prevenir el contagio de coronavirus en personas sin anticuerpos.

El ensayo, denominado “Evade”, pertenece a la empresa biofarmacéutica Adagio Therapeutics Inc y se centra en un “anticuerpo monoclonal“, es decir, una proteína que se aplica de forma intramuscular, con el fin de prevenir infecciones de covid-19. Así, en lugar de utilizar una vacuna, se utilizan “anticuerpos recombinantes”.

Desde la entidad explicaron que este ensayo se realiza a nivel mundial, principalmente en regiones donde existe alta prevalencia de variantes de coronavirus para evaluar la capacidad de una sola dosis intramuscular para prevenir covid-19 en ambos escenarios, es decir, previo y posterior a haber cursado la enfermedad respiratoria.

“Se trata de un ensayo clínico en fase 3 de un anticuerpo monoclonal para la prevención del covid-19 en personas que no los tienen, ya sea porque su cuerpo no los generó luego de la vacunación o porque simplemente no se vacunaron”, explicó el médico especialista en infectología, Gonzalo Corral.

El encargado de llevar adelante el estudio detalló que, si bien no es habitual, “existe aproximadamente un 5% de personas que se vacunaron pero no generaron anticuerpos y es allí adonde apunta a prevenir el contagio el actual ensayo”.

“Evade es un ensayo clínico global, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo que evalúa ADG20 en dos cohortes independientes. ADG20 es un anticuerpo monoclonal direccionado a la proteína spike de Sars-Cov-2 y coronavirus relacionados”, detallaron desde el instituto.

Para más información acerca del ensayo “Evade” se puede visitar la web oficial y aquellas personas que estén interesadas en participar del ensayo en Mar del Plata deberán ingresar a iic-mardelplata.com.ar y seguir los pasos de inscripción. Luego, desde el instituto se comunicarán para coordinar el encuentro donde se brindarán los detalles del estudio.

Desde el IIC remarcaron que la participación es voluntaria, gratuita y no remunerada. “Los voluntarios no recibirán ningún pago pero tampoco deberán afrontar ningún gasto”, señalaron.