Cuarentena e internet: cómo actúan las redes sociales en cuestiones de acoso sexual

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

En el marco del Día contra el Acoso Callejero y en medio de la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus, tiempos donde el uso de internet acompaña el distanciamiento social, Mumalá compartió el informe “Violencias On Line” que se realizó en 2019. Este documento registra datos que resulta necesario tener presentes en tiempos de vínculos sociales a través de pantallas de diversos dispositivos electrónicos.

Para realizar el informe, el Observatorio “Mujeres. Disidencias. Derechos” de la organización feminista encuestó a 836 mujeres, adolescentes e identidades sexogenéricas feminizadas, de 17 provincias del país. De las personas encuestadas el 65% fue contactada por un desconocido a través de las redes. Puntualmente el 75% tiene entre 15 y 19 años.

Por otro lado, según compartieron desde Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) el 50% de las mujeres adultas encuestadas hizo referencia a que un desconocido trató de contactarse para lograr un encuentro virtual u obtener material de índole sexual. Mientras que el 62% recibió fotos o vídeos de contenido sexual sin pedirlo, el 58 % recibió comentarios sexuales no deseados y sin consentimiento a través de Internet

Esta encuesta también arroja resultados que sirven para estar alerta en tiempos de cuarentena obligatoria ya que el 38% recibió mensajes anónimos de amenazas u hostigamientos y el 21 % fue víctima de copia y re-envío de conversaciones privadas

Además de estos números alarmantes el 83 % de las encuestadas afirmó que no se acercó a organismos públicos para asesorarse y el 77 % no hizo denuncia, el 35% no lo hizo ya que no le pareció grave y el 27% porque no tuvo información.