Cuestionan obras de un balneario sobre un acantilado en las playas del norte

El reclamo vecinal se centra sobre el concesionario de la “Playa Acevedo”. También rechazan el “avance de privados” en la zona.

Organizaciones ambientales y un grupo de vecinos y vecinas de la zona norte de Mar del Plata iniciaron reclamos contra la playa denominada “Costa del Sol” por la “socavación” de un acantilado de alrededor de seis metros de profundidad. Aseguran que “camufladamente” el concesionario “está rompiendo una reserva paleontológica” y acusan a los privados de “avanzar” en el sector público.

Los reclamos de vecinos y vecinas de la zona norte están centrados en un balneario que meses atrás fue multado por haber explotado durante la temporada de verano más unidades de carpas y sombrillas que las autorizadas por el Ente Municipal de Turismo (Emtur): se trata de la Unidad Turística Fiscal (UTF) “Playa Acevedo”, con nombre comercial “Costa del Sol”, que se extiende desde Lijo López hasta Aguirre.

Según expusieron, rápidamente y de manera “camuflada” a las obras de remodelación del Paseo Costanero Norte, comenzó a “socavar” en los últimos días un acantilado de seis metros “con la intención de expandir el balneario Vista Norte“.

Lucas es vecino de la zona norte y forma parte de una organización ambiental que busca preservar las playas del norte de la ciudad. En diálogo con Qué digital, detalló que el balneario funciona “desde hace muchos años” (la concesión, con la titularidad a cargo de Juan Manuel Alconada, se otorgó en 2007 con prórrogas y continúa vigente hasta el 2025) aunque señaló que ahora “están rompiendo el acantilado que es una reserva paleontológica donde hay huesos prehistóricos”, lamentó.

Según su relato, las y los vecinos observaron el rápido avance de las maquinarias en la última semana aunque aseguró que hasta días atrá ya llevaban “desmanteladas” distintas zonas del balneario además de haber colocado maderas.

“Pasaron una topadora cavando la tierra y rompieron el acantilado, la casilla de los guardavidas y la bajada pública. Rompieron todo para avanzar y lo hacen muy rápidamente solapado con la construcción de la vereda para que los vecinos no nos enteremos”, señaló.

A raíz de ello, organizaciones ambientales junto a vecinos y vecinas de la zona encabezaron una concentración en el balneario el miércoles y programaron otra para este domingo para exigir el “cese de la actividad, que no se siga construyendo y que no cementen la playa” además de pedir la “reconstrucción” de lo destruido.

De todas maneras, más allá de ese hecho puntual, las y los vecinos también se manifiestan en contra del “avance de privados” sobre las playas del norte a un mes de haberse aprobado en el Concejo Deliberante los pliegos para crear y licitar cinco Unidades Turísticas Fiscales nuevas además una autorización para licitar la Playa Estrada, conocida como Sun Rider, que en los últimos años funcionó a través de permisos precarios otorgados al Sindicato de Trabajadores Municipales.

En resumen, los pliegos aprobados buscan generar “playas equipadas con servicios” y la posibilidad abierta de desarrollar actividades de nocturnidad en los balnearios, un punto que fue foco de críticas desde la oposición y que ahora también fue criticado por vecinos y vecinas al cuestionar que la situación podría derivar en “autorizaciones para fiestas electrónicas”.

“Los vecinos y organizaciones nos empezamos a agrupar para impedir que se siga privatizando. En Mar del Plata no quedan playas públicas. Hay un montón cementadas, con infraestructura y ahora proponen balnearios ‘un poco más amigables’ con espacio de sombra móviles, pero que no dejan de ser un balneario. No queremos más avance de los privados sobre los espacios públicos”, indicó Lucas.