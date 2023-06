Playas: multan a un balneario por explotar más carpas de las autorizadas

Se trata de “Costa del Sol”, ubicado en la zona norte. El Emtur le impuso una multa de $237 mil más el pago de $1.200.000 como ampliación del canon.

El balneario “Costa del Sol” de la zona norte de Mar del Plata fue multado con $237 mil por haber explotado durante la temporada de verano más unidades de sombra (carpas y sombrillas) que las autorizadas por el Ente Municipal de Turismo (Emtur). Además, deberá pagar una ampliación del canon -de $1,2 millones- por la “instalación excepcional” de esas unidades teniendo en cuenta que cuando fueron detectadas por el organismo municipal ya se encontraban alquiladas.

La decisión fue tomada días atrás por el Emtur a través de una resolución en la que le impuso a la Unidad Turística Fiscal (UTF) “Playa Acevedo” -con nombre comercial “Costa del Sol”- el pago de $1.293.100 en concepto de canon por la “instalación excepcional de sombra adicional por la temporada 2022/2023″ y la sancionó con una multa de $237.657, equivalente al 10% del canon total liquidado para la temporada pasada.

“El pago del canon adicional no dispensa el incumplimiento cometido, ni autoriza la instalación de unidades de sombra adicionales para las próximas temporadas”, señala la resolución contra el concesionario Juan Manuel Alconada.

Según se desprende de la resolución, durante la temporada pasada cuando el Departamento de Unidades Turísticas Fiscales del ente realizaba un relevamiento de las unidades de sombra instaladas en las diversas UTF de la costa detectó la explotación de una cantidad superior a la estipulada en el pliego de bases y condiciones que rigen la licitación en ese espacio (100 unidades).

Desde el Emtur al imponer la sanción señalaron la “ausencia de solicitud expresa por parte del concesionario” para agrandar las carpas o sombrillas a explotar comercialmente y reseñaron que durante el verano se le había pedido al concesionario la adecuación del lote a lo dispuesto por el pliego pero que en su descargo, la empresa había solicitado que se le permitiera mantenerlas por lo avanzado de la temporada y porque ya estaban alquiladas.

“A efectos de no perjudicar ni a terceros usuarios del balneario ni el desarrollo propio de la temporada y con el objetivo de no resentir los servicios turísticos allí brindados, se accedió a autorizar las unidades de sombra cuestionadas, teniendo en consideración que con las mismas no se resiente el porcentaje previsto en el pliego destinado a playa pública”, argumentó el Emtur en torno a la decisión tomada.

La UTF “Playa Acevedo” está ubicada en la costa entre Lijo López y Aguirre y su contrato de concesión vigente vence en abril de 2025, de acuerdo a la información oficial del Emtur.