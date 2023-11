Playa “Costa del Sol”: presentarán un amparo en busca de frenar la obra

Ante el avance de obra en detrimento del acantilado en la playa “Costa del Sol” en el norte de Mar del Plata, vecinos nucleados en la asamblea “La 40” anticiparon que presentarán en los próximos días una acción de amparo en busca de frenar la obra y que se realice una evaluación de impacto ambiental al sostener que “no están todas las condiciones legales cumplidas”. El gobierno municipal, por su parte, respondió que por el tipo de obra “no se requiere estudio de impacto ambiental” y que un “estudio de impacto paleontológico concluyó con la factibilidad de su ejecución”.

Luego de haber realizado múltiples presentaciones administrativas y policiales para frenar las construcciones y modificaciones en la playa “Costa del Sol” sobre el acantilado y espacio público que se extiende desde Lijo López hasta Aguirre, vecinos y vecinas nucleados en la asamblea “La 40” adelantaron a Qué digital que presentarán un amparo en busca de frenar la obra que cuenta con la habilitación y aprobación del gobierno municipal.

Desde fines de septiembre que vecinos y vecinas denuncian las construcciones iniciadas en la Unidad Turística Fiscal “Playa Acevedo” concesionada desde 2007 con vigencia hasta 2025, en favor de Juan Manuel Alconada. El concesionario, cabe recordar, había sido multado por haber explotado comercialmente más unidades de carpas y sombrillas fijadas de las autorizadas por el Emturyc.

Las presentaciones previas habían sido en diferentes ámbitos como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua (por el incumplimiento de la línea de ribera), la Policía Ecológica y la Secretaría de Obras y Planeamiento municipal.

Desde entonces, el reclamo se centró en la destrucción del acantilado -a modo de patrimonio cultural paleontológico- y del espacio público pero ahora aseguran que el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) les “impidió” en reiteradas oportunidades acceder al expediente en donde, afirman, debieran figuran los planos de obra y el estudio de impacto ambiental.

“Cuando comenzaron a demoler y destruir todos los acantilados, no había cartelería ni ningún tipo de expediente municipal que habilitara la obra. Con la velocidad que se hizo y en la clandestinidad que se viene haciendo, nos da el pie para pensar que no están todas las condiciones legales cumplidas“, aseguraron desde el espacio.

El hincapié está puesto principalmente en el proceso de evaluación de impacto ambiental: “No hay una determinación profesional que diga cuál es el daño, perjuicio o modificación que se le hace al medio natural. Toda la costa son bienes del Estado de dominio público, nos pertenecen a todos. Para hacer cualquier tipo de actividad o construcción, tiene que haber una consulta a los vecinos. Eso nunca estuvo. Hemos intentado llamar al diálogo a las autoridades, se invitó al intendente a que venga hablar con los vecinos, pero no tuvimos respuesta”.

Por otro lado, si bien sostienen que la Municipalidad les informó que la obra consta de una batería de baños públicos y una bajada accesible para personas con algún tipo de discapacidad, desde la asamblea señalan que sus sospechan a partir por la “magnitud de la destrucción” y el frente de contención construido pasan porque la obra pueda estar destinada a un parador gastronómico y, probablemente, de nocturnidad.

“Ninguno se opone al progreso. Somos todas personas trabajadoras y todos queremos que Mar del Plata progrese, pero reventar un acantilado y llenarlo de hormigón no se puede llamar progreso. Es una idea obsoleta. Esto no es progreso para nadie más que el concesionario y algún funcionario público. Y no es progreso desde la perspectiva ambiental, pero tampoco desde el turismo”, cerraron.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Mientras los reclamos vecinales se mantienen en la zona, durante la semana el gobierno municipal a través del presidente del Emturyc, Bernardo Martín, respondió un pedido de informes presentado semanas atrás por Unión por la Patria en el Concejo Deliberante.

En el escrito el funcionario confirmó la habilitación de la obra por parte de las áreas municipales correspondientes y detalló los alcances: “Consiste en brindar servicios y accesibilidad inclusiva al sector a tratar. Dicha intervención propone la ejecución de un núcleo sanitario y rampas de acceso, haciendo hincapié en la accesibilidad e inclusión de usos de equipamiento y llegada al sector playa, todo esto expresado en un lenguaje arquitectónico que exprese su función a través de la forma desarrollada para el sector a intervenir”.

Martín en su respuesta afirmó que el monto de la obra asciende a $60 millones que quedan “íntegramente a cargo del concesionario” y consideró que la propuesta “constituye un gran aporte a la comunidad, potenciando el desarrollo del renovado Paseo Costanero Norte”.

En torno a los principales cuestionamientos de vecinas y vecinos del lugar organizados, el funcionario afirmó que “para la ejecución de las obras autorizadas no se requiere la presentación de un estudio de impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 2 de la Ley General Ambiente y Anexo I de la Ordenanza Marco Ambiental”.

Por otro lado, en el escrito el funcionario afirmó que sí se realizó por parte del concesionario “un estudio de impacto paleontológico que concluyó la factibilidad de la ejecución de la obra desde el punto de vista del patrimonio paleontológico y realizó algunas recomendaciones y plan de mitigación que debe tenerse en consideración durante su desarrollo”.

A su vez, dijo que esos aspectos son “controlados por la Dirección de Control de Obras en Unidades Turísticas Fiscales dependiente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano”.