Vecinos se organizan y apuntan contra las obras en Costa del Sol: “Ya no hay acantilado”

Vecinos realizaron múltiples presentaciones: buscan que se frenen las construcciones.

(Foto: Asamblea La 40)

Vecinos se organizaron en asamblea y ya realizaron múltiples presentaciones administrativas y ante la Justicia para frenar las construcciones y modificaciones realizadas en el balneario “Costa del Sol” sobre el acantilado y el espacio público que se extiende desde Lijo López hasta Aguirre: “Ya no hay acantilado”, lamentan.

Desde fines de septiembre que vecinos y vecinas apuntan contra las construcciones iniciadas en la Unidad Turística Fiscal “Playa Acevedo” concesionada desde 2007 y con vigencia hasta 2025 en favor de Juan Manuel Alconada: denuncian las tareas -que tienen un plazo de 150 días- no solo representan un avance sobre el espacio público sino también modificaciones dañinas con la preservación de yacimientos paleontológicos.

En ese marco, las y los vecinos confluyeron en una asamblea que denominaron “La 40”, en referencia a la playa que se encuentra al lado de Costa del Sol, colectivo desde el que ya realizaron múltiples presentaciones ante distintos ámbitos: según indicaron vecinos a Qué digital, lo hicieron ante el Ministerio de Ambiente provincial, ante la Secretaría de Obras y Planeamiento de la Municipalidad, ante la Autoridad del Agua por incumplimiento de la línea de ribera y ante la Policía Ecológica, donde se iniciaron actuaciones penales.

De la misma manera, no descartan avanzar con cartas documento tanto contra instancias gubernamentales como contra el arquitecto responsable y la empresa contratista.

“Lo que estamos denunciando es el encofrado con hormigón armado sobre el acantilado y la privatización de la Playa La 40 para la ampliación de un salón de fiestas. Sin consulta alguna, hicieron tranqueras de madera que imposibilitan llegar al mar desde Sagastizabal y la costa, y destrozaron más de 60 metros de acantilado”, plantearon días atrás desde el espacio vecinal.

“Dicen que no se puede dejar todo para la conservación y la investigación. Todo quizás no, pero algo hay que dejar. En estos acantilados no sólo hay patrimonio cultural paleontológico, también hay nidos de aves y plantas autóctonas. Por último, tenemos derecho a seguir bajando a la playa. Nos gustan las playas vírgenes. No sólo nos gustan, las necesitamos como especie”, cuestionaron.

Cabe recordar que en lo que respecta a las habilitaciones y permisos de obra, en los últimos días ingresó un pedido de informes en el Concejo Deliberante a partir del cual desde Unión por la Patria apuntan a que el gobierno de Guillermo Montenegro brinde explicaciones ante las denuncias de vecinos.

Por ejemplo, reclaman que se detalle los resultados de estudios de impacto ambiental, los permisos de las obras, las autorizaciones que fueron otorgadas y los controles que se realizaron mientras se ejecutaron los trabajos.

“Costa del Sol”, además, es el mismo balneario que meses atrás recibió una multa por haber explotado comercialmente más unidades de carpas y sombrillas fijas de las que tenía autorizadas por parte del Ente Municipal de Turismo (Emtur).

En ese marco, este viernes por la mañana desde el espacio vecinal tienen previsto realizar una asamblea abierta en Sagastizabal y la costa “contra la nocturnidad, la destrucción del medio ambiente y la falta de consenso”. “Exigimos que se frene la obra inmediatamente y se realice el estudio de impacto ambiental que corresponde, no sólo para demostrar que lo que hicieron es ilegal, sino también para que se planifique, de manera consciente, su mejor restauración posible. Estamos llevando adelante todas las denuncias y continuaremos con acciones legales e intervenciones en el lugar”, advirtieron.