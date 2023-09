Discapacidad: retención de tareas ante un nuevo corte en la cadena de pagos

Desde Prestadores Unidos MdP advirtieron que se adherirán a la medida de fuerza al menos hasta que se regularicen los pagos de junio.

(Foto: archivo / Qué digital)

Como un capítulo más de la larga lista de precariedad laboral que sufren las personas que ofrecen prestaciones de salud a personas con discapacidad, desde Prestadores Unidos MdP advirtieron por un nuevo corte en la cadena de pagos y este jueves comienzan una retención de tareas “activa” con el objetivo de visibilizar la situación y exigir que al menos se regularice el cobro de honorarios del mes de junio.

El cobro de los trabajos realizados a mes vencido no es una realidad para prestadores de personas con discapacidad y, en muchos casos, el cobro de sus honorarios les lleva meses -una vez superados los pasos administrativos que incluyen facturación, depósitos de las obras sociales y del gobierno nacional- con todo lo que eso implica en un fuerte proceso inflacionario.

Es en ese marco que esta semana advirtieron que la cadena de pagos correspondiente a facturaciones del mes de junio -cuatro meses atrás- todavía no registró avances. “Un año después la historia se repite. Una vez más se corta la cadena de pagos. Una vez más no sabemos cuándo se pagarán las prestaciones brindadas en el mes de junio. Una vez más reclamando los honorarios que nos corresponden. ¿Quién cuida al prestador de salud? ¿Quién defiende sus derechos?”, lamentaron en un comunicado.

Los padecimientos se repiten para este sector de trabajadores autónomos, que prácticamente en los mejores casos perciben sus honorarios a los 90 días de haber realizado su trabajo. “Eso, si no hubiera cambios en la facturación, no se debitó alguna sesión por cuestiones administrativas, o porque la obra social decide no pagar ‘quinta semana’ y si todos los requisitos diferentes que cada obra social requiere fueron cumplidos. Así y todo, cumpliendo con todo, no hay seguridad de fecha de cobro“, describieron.

¿Qué explicaciones les dan las obras sociales ante este nuevo corte en la cadena de pagos? Que el gobierno nacional todavía no envió el dinero correspondiente a las prestaciones. “Imaginate no saber cuándo vas a cobrar tu sueldo. Imaginate que tu sueldo llegue por partes. Imaginate que, de golpe, te digan que tu sueldo lo van a pagar al mes siguiente. Así vivimos los prestadores de salud, en constante incertidumbre”, lamentaron.

Además de reclamar la regularización de los pagos de junio, remarcan el pedido que empezaron a exponer desde el año pasado de manera organizada y con regularidad acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y transportistas, entre otros: que cambien sus condiciones laborales de raíz para poder garantizar el acceso a la salud a ese sector vulnerable de la población.

“Por estas razones nos adherimos a la convocatoria nacional de retención de actividades a partir del jueves. Esperamos que acompañen esta medida y que nos permita, de una vez por todas, condiciones justas, disfrutar de nuestro trabajo sin la preocupación e incertidumbre que implica no saber cuándo recibiremos nuestros honorarios”, concluyeron.