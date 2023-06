Prestadores de discapacidad en lucha: “Basta de tapar la realidad precarizada”

Profesionales de Mar del Plata volvieron a exponer los retrasos en los pagos, los aumentos “irrisorios” y el impacto de su presente en los derechos de pacientes.

(Foto: archivo / Qué digital)

Sin soluciones de fondo a los reclamos expuestos durante buena parte del último año, y en una situación agravada por el proceso inflacionario, prestadores de discapacidad de Mar del Plata -en sintonía a una manifestación a nivel nacional-, advirtieron nuevamente por pagos atrasados, aumentos “muy por debajo” en comparación a otros sectores y la falta de reconocimiento de profesionales: “A los prestadores nos reúne el decir basta. Basta de especular con nuestra economía, de tapar la realidad precarizada“, expresaron.

En paralelo a movilizaciones en distintos puntos del país, las y los prestadores de salud de Mar del Plata que se desempañan en el área de discapacidad, volvieron a exponer -a través de un comunicado y un petitorio entregado en la Superintendencia de Servicios de Salud- reclamos que se mantienen desde el último año sin mayores soluciones para garantizar, justamente, mejores condiciones a quienes cumplen una tarea clave para garantizar derechos a las personas con discapacidad.

En principio, los prestadores se refirieron a los últimos aumentos a sus honorarios implementados por el gobierno nacional pero que aún no fueron oficializados a través de su publicación en el Boletín Oficial algo que genera, según advierten, más demoras en las entregas y cobros, que se suma al desfasaje entre la facturación de sus trabajos y la fecha definitiva en la que se les paga.

En concreto, el aumento anunciado por el gobierno nacional en sus honorarios fue del 4,5% para los servicios prestados a lo largo de mayo, los cuales aseguran son facturados en junio pero finalmente percibidos septiembre. En junio, por su parte, el aumento dispuesto fue del 5% a facturarse en julio y cobrarse, estiman, en octubre. Previamente, para el primer cuatrimestre de 2023 se habían determinado aumentos del 24,95% en cuotas: 9,5% retroactivo a enero, 5% a febrero, 4,5% en marzo y 4% en abril.

En ese sentido, mientras aseguran que en lo que va de este año solo tuvieron cobros en enero o febrero, apuntaron también contra esos aumentos al considerar que se dan “muy por debajo” de la inflación en comparación a otros sectores.

“Cobramos nuestras prestaciones completamente devaluadas, en plazos que como mínimo tienen 90 días pero que pueden llegar hasta los 120 o más”, describieron y lamentaron que ni siquiera los aumentos se ajustan “a la situación inflacionaria del país” percibiendo así honorarios más que “licuados”.

En esa misma línea, señalaron que se mantienen las importantes deudas en los pagos no solo de prestaciones del último año sino del 2021 y, en algunos casos, de hasta el 2020, sin la posibilidad de reclamar. Eso incluye, además, el tener que abonar impuestos por adelantado sobre esa facturación que “es abonada tiempo después”.

Asimismo, reiteraron que por las condiciones de contratación y cobro de sus servicios, sufren la falta de aguinaldo, vacaciones, licencia por maternidad o por enfermedad.

Por otro lado, otra de los problemáticas que continúa sin solución gira en torno al reconocimiento de profesionales, como por ejemplo de las y los acompañantes terapéuticos quienes, sin figurar en el nomenclador orientativo fijado por el gobierno nacional, deben pautar sus honorarios directamente con las obras sociales por valores “completamente irrisorios”, lamentaron desde el colectivo Prestadores Unidos de Mar del Plata.

En ese sentido, graficaron que en el caso de acompañantes terapéuticos perciben actualmente $500 por hora: “Trae aparejado dificultades para cubrir los cargos y por ende se vulnera el derecho al acceso a la prestación“, lamentaron.

De la misma forma, apuntaron contra la falta de políticas y soluciones del gobierno nacional en este sentido, con un “recorte” que aseguran pagan las y los trabajadores con sus honorarios: “Hablan de que no hay ajuste pero nuestra diaria nos demuestra lo contrario, con recortes en la cantidad de sesiones autorizadas a nuestros pacientes, demoras en los pagos o corte total de los mismos, aumentos en cuotas que se van a cobrar en el año siguiente, autorizaciones que no llegan y demandas excesivas”.

Bajo ese contexto, los prestadores de discapacidad reclaman aumentos acorde al nivel inflacionario; pagos a mes vencido de enero a diciembre (y no a tres meses); un nomenclador regulativo y no orientativo; y la inclusión en el nomenclador de aquellos profesionales que brindan servicios de salud para personas con discapacidad como acompañantes terapéuticos, cuidadores, equinoterapia, hidroterapia y estimuladores visuales.

Y a su vez, piden participar activamente en las negociaciones paritarias, la aprobación de una ley de ejercicio profesional y la regulación de un honorario mínimo para los acompañantes terapéuticos. Como parte de esos pedidos, solicitaron además un “mayor compromiso” de la Superintendencia de Servicios de Salud para realizar auditorías a obras sociales e intervenir en reclamos por parte de prestadores, familias o personas con discapacidad.

“Somos trabajadores llenos de obligaciones y con una situación laboral completamente precarizada. No queremos llegar al límite de solo trabajar en forma privada para un grupo reducido de personas como sucede en otras localidades. No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de derechos. Sin prestadores, no hay prestaciones, y sin prestaciones hay derechos que se vulneran”, cerraron.