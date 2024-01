Este miércoles de paro general activo fue acompañado por una masiva movilización por las calles de Mar del Plata: convocado inicialmente por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA), un punto clave de la jornada tuvo que ver con la lectura del documento donde las centrales sindicales fueron claras: “No vamos a permitir que vendan la Argentina“, aseguraron.

Miles de personas decidieron salir a las calles este miércoles en todo el país y también en Mar del Plata para acompañar la medida de fuerza que un mes atrás anunció la CGT contra las reformas regresivas del Estado y el ajuste que impuso el presidente Javier Milei a través de su “decretazo” y la ley “ómnibus” que pudo obtener un avance en las últimas horas gracias al oficialismo y los bloques opositores que colaboraron.

En Mar del Plata, las centrales sindicales elaboraron un documento para ser leído durante la movilización que se tituló “La patria no se vende”, en sintonía con los cánticos que se oyeron en todo el centro marplatense y al igual que se leyó en la bandera de arrastre que encabezó la marcha.

“Estamos en la calle para que el plan sistemático de entrega de la soberanía nacional no se pueda llevar a cabo. Decimos no al DNU y decimos no a la ley ómnibus, y no estamos dispuestos a realizar concesiones. La defensa de la patria no se negocia, no vamos a permitir que vendan la Argentina. Por eso realizamos el paro y por eso nos movilizamos”, redactaron en la introducción del documento.

Las centrales, además, ratificaron su visión del gobierno nacional que, aseguran, buscará llevar el país a un “industricidio sin precedentes, al aumento del desempleo y la precarización laboral y al crecimiento de la pobreza”.

Así, frente al contenido de las reformas y la convocatoria al paro a menos de dos meses de su asunción, explicaron que “Milei y sus socios están dispuestos a hacer al saqueo de nuestras riquezas en tiempo récord” y remarcaron su rechazo a la entrega de recursos naturales, la destrucción del ambiente, la extranjerización de la economía, la flexibilización laboral, a los discursos negacionistas, la “manipulación” de la historia y a resignar soberanía incluso sobre las Islas Malvinas.

“Este gobierno no sólo quiere robarnos la dignidad, también pretende angustiarnos, hambrearnos, nos quieren tristes y sometidos, nos quieren enfrentados para vender el país a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras”, añadieron.

Por último, resaltaron que la respuesta a “este nuevo intento de someter al pueblo” tiene que ser con unidad en la acción, con solidaridad y con memoria. “Este paro y esta multitudinaria movilización nacional van en ese sentido, siguen el mismo camino, van en el sentido de esa historia. Mostrar la unidad del movimiento obrero, para que nadie tenga duda de que seguimos y seguiremos de pie y en la lucha porque estamos convencidos de que ¡la patria no se vende!“, cerraron.