Paro general: esperan una marcha “multitudinaria” en Mar del Plata

Desde la CGT confirmaron que la concentración se iniciará a las 13. La columna principal partirá de Colón e Independencia para luego avanzar por Luro.

(Foto: Qué digital)

El paro general convocado para este miércoles por la Confederación General del Trabajo (CGT) a nivel nacional tendrá su réplica a nivel local y desde las centrales obreras esperan una marcha “multitudinaria” en Mar del Plata en contra del ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei tras el decreto y más tarde el proyecto de ley “ómnibus”. Bajo el lema “la patria no se vende”, la movilización comenzará a las 13 y la columna oficial partirá desde Colón e Independencia.

Las tres centrales obreras, organizaciones sociales, gremios y movimientos políticos encabezarán este miércoles pasado el mediodía una marcha en Mar del Plata como parte del paro general de mediodía convocado por la CGT que incluirá una movilización hacia el Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Según detallaron este martes desde las centrales obreras en conferencia de prensa, la concentración será a las 13 en Colón e Independencia y con un recorrido “no muy largo” que irá por Luro, esperan que la marcha convoque a “mucha gente”. La movilización será hasta el Monumento a San Martín en Luro e Hipólito Yrigoyen.

Una vez que culmine el recorrido alrededor de las 15, adelantó el secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, José Luis Rocha, leerán un documento en el que sintetizarán las principales consignas de rechazo contra el ajuste implementado por el gobierno nacional.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), el Partido Obrero y Votamos Luchar, entre otros movimientos de izquierda, confirmaron que concentrarán desde las 11 en la Plaza Rocha, en Luro y 20 de Septiembre, para marchar en una columna multisectorial independiente.

Si bien el protocolo “antipiquetes” impuesto por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich no aplica a la Provincia de Buenos Aires, las centrales obreras confirmaron este martes haberse reunido con el jefe de la Policía Departamental, José Segovia, y con el secretario municipal de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, para coordinar la logística de la movilización y garantizar la seguridad.

“Haremos una marcha pacífica reclamando en contra del ajuste y por la soberanía. Estamos esperando mucha gente”, afirmó Graciela Ramundo, secretaria general de la CTA de los Trabajadores de Mar del Plata.

Por su parte, el dirigente gremial de CTA Autónoma y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ezequiel Navarro, adelantó que esperan una marcha “multitudinaria” a partir del “feroz ajuste” que recae sobre el sector de los trabajadores, la producción y el comercio a partir de las medidas tomadas por el economista de ultraderecha y presidente de la Nación, Javier Milei.

“Se está llevando adelante una transferencia de recursos como no lo habíamos visto en los últimos 30 años desde los sectores de los trabajadores a los sectores concentrados de la economía”, planteó y aseguró de cara a este miércoles: “Vamos a dar una muestra de que no estamos de acuerdo con estas políticas y que no podemos permitir perder derechos“.