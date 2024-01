Advierten por la interrupción de la construcción de la Casa de Medio Camino

Desde Unión por la Patria señalaron que el año pasado sólo se inauguró una primera etapa y que la segunda no está contemplada en el Presupuesto 2024.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La falta de introducción en el Presupuesto 2024 de la segunda etapa de la obra de construcción de la Casa de Medio Camino para víctimas de violencia de género fue advertido por la oposición tras la aprobación del expediente por parte del oficialismo en el Concejo Deliberante. Desde Unión por la Patria señalaron que el año pasado sólo se inauguró una primera etapa que consta de sólo dos habitaciones.

Cuando hace dos años atrás estaba en debate el Presupuesto 2022 del Municipio, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, anunció que tras haber culminado una etapa de obra solo restaba “equipar” la Casa de Medio Camino para su apertura definitiva que costaría, según el presupuesto de aquel entonces, más de 6 millones de pesos.

Sin embargo, esa apertura sin anuncio oficial, recién se concretó en julio de 2023 tras años de reclamos y pedidos por la puesta en funcionamiento del espacio que formaba parte, año tras año, de los presupuestos municipales para su construcción.

En el debate del Presupuesto 2024 que terminó por aprobarse esta semana, desde Unión por la Patria alertaron por la falta de continuidad de la obra teniendo en cuenta que si bien se inauguró la primera etapa resta la segunda y no fue incorporada en las proyecciones para este año.

Así incluso lo confirmó el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, durante el debate en comisiones ante la pregunta realizada por la concejala Valeria Crespo, quien en la sesión de este jueves retomó el tema para volver a exponer la preocupación que no se proyecte la finalización del espacio.

La apertura de la Casa de Medio Camino fue una demanda histórica de reiterados sectores pero principalmente de organizaciones feministas de Mar del Plata en busca de que el espacio garantice asistencia a personas víctimas de violencia de género más allá del Hogar Galé que funciona desde hace 15 años y es de carácter transitorio. Es que en este caso se trata de un espacio destinado para la etapa final de la salida de situaciones de violencia de género y como continuidad de asistencia a aquellas mujeres que salen del hogar municipal.

“La primera etapa no da respuesta a las necesidades, se proyectaron nada más que dos habitaciones”, planteó la concejala Valeria Crespo y recordó el largo recorrido que llevó su construcción. “Al día de hoy no sabemos si se está llevando a cabo la política pública, no hay información en la web, tampoco pudimos hablar con los funcionarios y el secretario de Hacienda cuando le peguntamos no sabía de lo que estábamos hablando”, criticó.

SIN PRESUPUESTO PARA LA CASITA AZUL

Desde el bloque opositor también cuestionaron que entre las proyecciones presupuestarias para obras no se haya incluido la construcción del Centro de Memoria y Lucha contra la Trata de Personas en el exprostíbulo conocido como “Casita Azul”, ubicado en 20 de Septiembre 57.

Es que al igual que la Casa de Medio Camino no fue incorporada en el Presupuesto 2024 teniendo en cuenta que en medio del fuerte ajuste el gobierno municipal sólo proyectó para este año aquellas obras que se encuentran iniciadas o con licitaciones ya aprobadas mientras se mantiene la incertidumbre sobre qué pasará con el financiamiento nacional.

En mayo de 2022 el Concejo Deliberante aprobó la donación por parte de la Provincia de Buenos Aires para que el inmueble pasara a dominio municipal bajo el objetivo de avanzar en la construcción de un Centro de Memoria y Lucha contra la Trata de Personas.

La donación se produjo una vez finalizado el proceso de expropiación, cuyo proyecto se había presentado tras distintos debates promovidos desde el 2009 por una serie de denuncias presentadas por distintas organizaciones sociales que motivaron allanamientos en el lugar, en los que se encontró a una veintena de mujeres de Paraguay y de República Dominicana que eran traídas a Mar del Plata a través de engaños para ser explotadas sexualmente.

En 2010, el lugar quedó clausurado definitivamente. La causa judicial llegó a un juicio abreviado en el 2012 y el Tribunal Oral Federal decidió condenar a cuatro años de prisión a tres acusados.

Con el tiempo, el proyecto de expropiación avanzó en la Legislatura bonaerense y en abril del 2014 se convirtió en ley. Sin embargo, el proceso se vio demorado a partir de la falta de los pagos correspondientes a los antiguos dueños, afectado por las deudas que presentaba la propiedad. Todo ese trámite finalizó en 2019 cuando tras los pagos correspondientes el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de Mar del Plata otorgó la posesión del bien al Estado provincial y, posteriormente, la declaración de expropiación del inmueble.