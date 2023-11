Empresarios se niegan a pagar un “plus” y estibadores bloquearon el puerto

Se trata de trabajadores que se desempeñan en la carga y descarga de congelados y contenedores. Reclaman una suma que está prevista en el convenio.

En un conflicto que aseguran no es nuevo pero que buscan visibilizar para de una vez por todas obtener una solución, estibadores de la rama congelados y contenedores protagonizaron este martes un bloqueo parcial de las terminales portuarias en reclamo del pago de un plus salarial que les corresponde por convenio pero que sin embargo la patronal -conformada principalmente por cooperativas- se niega a abonar.

Este martes en el acceso a las terminales 1 y 2 del Puerto de Mar del Plata estibadores nucleados en el Centro de Contrataciones y en el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) realizaron un bloqueo del ingreso y egreso de camiones vinculados al pescado congelado y contenedores en reclamo por el pago de un plus correspondiente principalmente a la zafra del calamar.

En diálogo con Qué digital, Julio Rúa, del Centro de Contratación, explicó que en este caso el reclamo es puntualmente por el pago de un plus por la zafra del calamar: “La zafra suele ser en los primeros meses del año pero se extiende a veces hasta septiembre cuando hay mucho flujo de pescado y sacamos más toneladas de las que se sacan durante el año”.

Sin respuestas claras sobre las razones de esa negativa a pagar ese plus por temporada que rige en el convenio y que, en consecuencia, aumenta considerablemente los márgenes de ganancia de los empresarios a cargo de las cooperativas que nuclean la actividad de los estibadores, el conflicto se retomó este martes con el bloqueo.

En ese sentido, Rúa indicó que en el convenio colectivo de trabajo que los rige está previsto un “plus” por productividad que les corresponde una vez terminada la zafra anual. “Esto no viene sucediendo hace un montón de años. Entonces con el correr del tiempo hicimos reclamos, presentaciones en los ministerios, pero seguimos en la nada”, añadió.

Según explicó, a raíz de estos reclamos de alrededor de 120 trabajadores se retomó una mesa de trabajo con los empresarios pero lamentó que los tienen “de reunión en reunión” y que, mientras tanto, “no se resolvió nada”: “Eso fue lo que hizo que mis compañeros y yo hagamos esta medida de fuerza”, planteó.

Es que, como suele pasar en la industria pesquera, algunas se sumas salariales se abonan de manera no registrada, lo que genera un ahorro en cargas patronales mientras en paralelo no impacta en escalas salariales que incluyen, por ejemplo, a jubilados.

“Ya está contemplado, pero siempre hay excusas porque nunca lo pagaron y nunca lo blanquean. Lo que queremos es que eso se blanquee. Hemos realizado propuestas para que eso se blanquee porque esto viene de larga data. Hemos llegado a proponer que no se haga retroactivo y se empiece a pagar este año. No es un ingreso más, es también para la jubilación y un montón de cosas que suman y que es un derecho adquirido, no es que vinimos con esto de la noche a la mañana”, planteó el sindicalista.

Mientras desde las cooperativas que integran la mesa de diálogo amenazaron a los trabajadores con romper la negociación a partir de la medida de fuerza adoptada, los estibadores se mantienen en asamblea permanente a la espera de una solución definitiva y, de lo contrario, no descartan volver a cortar el paso el viernes en las terminales pero esta vez no de manera parcial.

“Está la federación de cooperativas, son todas cooperativas del sector congelado. Son ellos y una empresa entre las cooperativas los que se tienen que poner de acuerdo en esto. Todos tienen muchos intereses. Hay algunos que tienen muchos barcos y otros que tienen pocos. Es un tema que tendrán que resolver ellos”, cerró Rúa desde el lugar del puerto donde al menos hasta las 17 de este martes se mantuvo el bloqueo.