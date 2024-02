Esmet N°1: la obra del nuevo edificio no avanza y piden explicaciones

Pese a las promesas, el gobierno municipal todavía no llamó a licitación ante la falta de financiamiento nacional.

Una protesta de 2021 en reclamo por un edificio propio (Foto: archivo / Qué digital)

El riesgo del cierre de cursos por falta de espacio físico ante un edificio alquilado que no resiste la demanda de la matrícula volvió a ser una preocupación durante el año pasado para la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica (Esmet) N°1. Es que pese a las promesas, la construcción del nuevo edificio no avanza e incluso ni se llamó a licitación a partir de la falta de partidas para el financiamiento provenientes de la Nación. De cara el inicio de un nuevo ciclo lectivo, la oposición pide explicaciones sobre el actual edificio y sobre el paralizado proyecto de construcción.

El reclamo se mantiene hace años y ha incluido manifestaciones y permanentes quejas de la comunidad educativa por certezas en torno al futuro de la institución, ante la necesidad de contar con espacios suficientes para dar respuesta a la matrícula.

Sin embargo, pese al paso de los años y al avance de un proyecto para construir un edificio nuevo y propio para la escuela, la obra nunca se inició y está en riesgo de que eso ocurra ante el brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei ya que no cuenta con partidas asignadas para su financiamiento. Así lo confirmó a fines del año pasado el gobierno de Guillermo Montenegro al responder un pedido de informes en el Concejo.

Pero de cara al inicio del ciclo lectivo 2024 un nuevo proyecto de comunicación elevado por Unión por la Patria busca tener nuevas certezas sobre el presente de la institución que funciona en un edificio de avenida Juan B. Justo e Yrigoyen que es alquilado por el Municipio.

El expediente impulsado por la concejala Mariana Cuesta relata que a lo largo de 2023 integrantes de la comunidad de la institución han acudido al Concejo en búsqueda de certezas acerca del nuevo edificio y para manifestar su preocupación ante la posibilidad de que en 2024 se cerraran cursos por falta de espacio en el edificio actual.

En ese marco, en junio la Secretaría de Educación respondió que hasta entonces asistían 292 alumnos y alumnas divididos en trece cursos de 1° a 7° año y que con respecto a la matrícula para el ciclo lectivo 2024 se analizaría “la proyección de la misma antes de la inscripción ya que deberá estar contenida en el edificio sede y en el anexo”.

Es que el proyecto de construcción del nuevo edificio sigue siendo eso, solo un proyecto. “A la fecha la obra no cuenta con crédito presupuestario nacional disponible para impulsar el correspondiente llamado a licitación”, respondió, por su parte, la Secretaría de Obras municipal en noviembre al Concejo a lo que se suma la incertidumbre total en torno a la obra pública ante el ajuste anunciado por Milei que implicaría no financiar nuevos proyectos que no estén licitados o en marcha a lo largo de todo el país.

El proyecto elaborado por la Secretaría de Obras prevé su construcción en un predio ubicado Garcia Lorca, Bestoso y la avenida Antártida Argentina en el barrio Florencio Sánchez con una superficie total de 2.094m2 que incluya siete aulas, siete aulas-taller, dos aulas multipropósito, una biblioteca, un comedor con cocina, una secretaría, una dirección, una sala de profesores, preceptoría, dependencia para auxiliares, baños, huerta y SUM.

El pedido de informes presentado ahora por la oposición señala que en el Presupuesto 2023 el monto destinado por el gobierno municipal fue de $300.000.000 y que en el de 2024 fue incluido con una sustancial baja: $10.000.000. Su inclusión se produjo como un cambio de último momento consignado por el oficialismo en el expediente ya que originalmente no figuraba en el listado de obras o construcciones previstas.

En ese sentido, desde Unión por la Patria requieren al gobierno “detalles acerca de las razones que producen que a la fecha no se haya iniciado la obra así como las gestiones realizadas para su avance, motivos por los cuales se redujo el presupuesto del 2024 en relación al año 2023 y proyecciones para 2024, detallando qué estrategias y gestiones se realizaron para contar con crédito nacional disponible para impulsar el llamado a licitación”. También piden saber a qué se destinaron los $300.000.000 asignados para la primera etapa de la obra en 2023.

Pero además, sobre el presente de la institución, el expediente busca respuestas en torno al estado del edificio actual en el que se detallen las problemáticas de infraestructura, la proyección de trabajos a realizar y el estado de la matrícula y si existe un posible cierre de cursos.