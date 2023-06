Finalizaron obras de OSSE y piden a vecinos de diez barrios conectarse a las redes

(Foto: archivo / Qué digital)

Desde Obras Sanitarias anunciaron al finalización de obras en distintos puntos de Mar del Plata y, por ese motivo recordaron a vecinos y vecinas de diez barrios que ya pueden conectarse a las redes de agua y cloacas de la empresa estatal. Además, recalcaron la importancia de cegar pozos particulares una vez que se realice la conexión.

Por un lado, desde OSSE remarcaron que recientemente dispusieron la extensión de la red cloacal en el barrio Don Diego y en El Morrito (Batán) para beneficio de unos 750 vecinos, pero todavía se registran cuentas que no se conectaron a la red oficial.

En lo que respecta a la red de agua, resaltaron que ya fue extendido el servicio en los barrios Castagnino, La Laura, Bosque Peralta Ramos Sector III, Félix U. Camet, 2 de Abril, Santa Ángela, Las Margaritas y La Aurelia y que, de la misma manera, todavía hay cuentas por sumarse a la red.

En el marco de la difusión de la incorporación a las redes, desde la empresa estatal informaron que sus autoridades visitaron las sociedades de fomento de los barrios involucrados con el objetivo de impulsar las conexiones y ofrecer asesoramiento. “En todos los domicilios en que se hayan dejado las conexiones en el marco de la obra, los usuarios están en condiciones de conectarse directamente”, destacaron desde la Gerencia de Grandes Consumidores.

En ese sentido, aclararon que en caso de que en el transcurso de los trabajos no se haya dejado la conexión necesaria, se debe gestionar la misma ante las oficinas comerciales de OSSE. También deben acudir a las oficinas las personas beneficiarias de los servicios de cloaca y agua cuya conexión no esté a la vista o no la puedan identificar.