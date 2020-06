IFE: empieza el cronograma del segundo pago a través de cuentas bancarias

Según la terminación del DNI, a partir de este martes se acreditará el dinero para beneficiarios que ingresaron el CBU como medio de cobro.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que este martes comenzará a pagar por segunda vez los $10 mil correspondientes al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los beneficiarios que ya informaron una CBU en la página web del organismo. El sistema de pago se realiza, tal como en la anterior oportunidad, por número de terminación del DNI.

De esta forma, este martes cobrarán los DNI terminados en 0 y 1, continuará el miércoles 24 con los 2 y 3, seguirá el jueves 25 para los terminados en 4 y 5, el viernes 26 será el turno de los finalizados en 6 y 7 y por último percibirán el ingreso el lunes 29 los DNI terminados en 8 y 9.

Este cronograma alcanza a la totalidad de las personas que cobraron el primer IFE por CBU o Cuenta DNI del Banco Provincia, y a aquellos que optaron por su cuenta CBU en los dos primeros días en los que estuvo habilitada la opción en la página de Anses. En el Partido de General Pueyrredon, hay 38.510 personas que ya eligieron este medio de pago, las cuales cobrarán durante estos cinco días.

Por su parte, quienes eligieron su cuenta CBU después, o lo están haciendo ahora, van a comenzar a cobrar desde el próximo martes 30 de junio, también de acuerdo a la numeración del DNI.

Cabe recordar que este lunes finalizó el cronograma de pago del segundo IFE a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La semana pasada la Anses informó que, para esta segunda ronda del IFE, todos los pagos se depositarán a través del sistema bancario para que el proceso sea más “rápido y seguro”. Sin embargo, las personas que no hayan informado aún una Clave Bancaria Uniforme (CBU) -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- tiene tiempo para informarlo en la página web de la Anses a través de www.anses.gob.ar/ife.

Según explicaron desde Anses, suele pasar que las personas tienen cuentas en algún banco activas que no recuerdan o que no usan hace tiempo: por trabajos anteriores, por haber cobrado en algún momento algún programa como la AUH u otro. Por ello al ingresar cada uno de los beneficiarios del IFE a ese aplicativo en la web de Anses van a encontrar las cuentas activas que se detectaron. En caso que haya alguna reciente que no figure, también existe la posibilidad de cargarla. De esta manera, cada persona ingresa y elige la cuenta bancaria en la que quiere recibir los $10 mil.

De todas maneras, si alguien no llega a informar un CBU tambén tendrá otra oportunidad.