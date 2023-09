La UNMdP anunció el lanzamiento de dos nuevas carreras en 2024

A la espera de la apertura de la inscripción, desde la Universidad Nacional dieron a conocer detalles.

(Foto: archivo / Qué digital)

La Universidad Nacional de Mar del Plata pondrá en marcha dos nuevas carreras en 2024: una tecnicatura en “Industria de Bebidas” y un nuevo profesorado, en este caso en Lengua Italiana. Las cursadas comenzarían en el segundo cuatrimestre. Los detalles.

Por un lado, y en consonancia con el pleno crecimiento del sector en Mar del Plata y la región, incluso con millonarias recaudaciones, la Universidad Nacional comenzará a ofrecer formación vinculada “al control de calidad de las bebidas en todo lo que es la cadena productiva de la industria de bebidas alcohólicas y analcohólicas”, explicó Lorena Mignino, docente e investigadora.

Esta carrera, según adelantaron desde la casa de altos estudios, se cursará en la Facultad de Ciencias Agrarias, cuya sede es la ciudad de Balcarce, y tendrá una duración de dos años y medio.

Mignino, además, reconoció que la expectativa de la universidad es “sumar a las industrias de agua mineral, de agua saborizada, de bebidas destiladas y también lo que es el desarrollo de bebidas isotónicas y energizantes”.

Además, explicaron que otras incumbencias del personal técnico a formar tiene que ver con evaluar la calidad de las materias primas, participar en el proceso de obtención de los productos y operar en los laboratorios de control de calidad.

Por su parte, Pedro Becchi, coordinador del Departamento de Lengua Italiana, indicó que el proyecto se empezó a gestar en 2021, y desde entonces obtuvo los avales necesarios para concretarse.

Desde el Departamento destacan la importancia de la carrera tanto para cubrir la demanda de escuelas e institutos de la ciudad y también con el “valor social” de una lengua muy vinculada al proceso inmigratorio de los orígenes de la ciudad.

“El italiano no es solamente una lengua extranjera en la Argentina, en un país donde más de la mitad de las personas tienen un origen italiano, sino que es también una lengua de cultura, una lengua familiar y nosotros creemos que eso le agrega un valor a la apertura del profesorado que quizás otros idiomas no lo tienen”, agregó Becchi y, además, destacó que en la ciudad y en al zona no hay oferta formativa de este tipo.

En cuanto a la fecha de inscripción y los detalles para las carreras, indicaron que las mismas se darán a conocer en la muestra educativa que se realizará el 29 de septiembre desde las 15 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, como parte de la Muestra Educativa 2023.