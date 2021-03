Llegó un nuevo vuelo y Argentina superó las cinco millones de vacunas

Este viernes aterrizó en Ezeiza con 370 mil dosis del primer componente de la vacuna rusa.

(Foto: Prensa Presidencia)

Este viernes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el noveno vuelo de Aerolíneas Argentinas enviado a Moscú para traer al país vacunas Sputnik V: llegó con 370 mil dosis del primer componente y, de esa manera, Argentina superó las cinco millones de vacunas recibidas desde el mes de diciembre.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1065 aterrizó este viernes minutos después de las 15, con la presencia de la ministra de Salud Carla Vizzotti en la zona de operaciones junto al presidente de la empresa de bandera, Pablo Ceriani.

Según se dio a conocer, el vuelo arribó al país con 370 mil vacunas, todas correspondientes a la primera dosis de la vacuna rusa, en concordancia con la estrategia de vacunación que empezará a implementar el gobierno nacional.

Cabe mencionar que este viernes tras una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) se decidió diferir la aplicación de la segunda dosis de las vacunas -tanto Sputnik V como Covishield y Sinopharm- a raíz de la respuesta inmune que ofrecen y con el objetivo inmunizar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, sobre todo teniendo en cuenta la escasez global del insumo y el presente epidemiológico regional.

Hasta el momento, desde el mes de diciembre, Argentina recibió 5.250.540 vacunas, la mayoría correspondientes a la Sputnik V. También arribaron 1 millón del laboratorio chino Sinopharm y 580 mil de la denominada Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca en la India.

Según declaraciones de Vizzotti en las últimas horas, el gobierno nacional estaría a la espera de un confirmación desde el gobierno chino y el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd. para concretar un vuelo la semana próxima que provea al país del primero de los tres millones acordados en el último contrato firmado entre las partes.