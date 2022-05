Un joven denunció que fue golpeado por policías tras ser detenido a la salida de un boliche

El hecho sucedió en la madrugada del domingo a la salida de un local bailable del centro de Mar del Plata.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Un joven de 25 años denunció ante la Fiscalía General de Mar del Plata haber sido golpeado por policías luego de que lo detuvieran acusado por contravenciones el fin de semana a la salida del boliche céntrico “Edad Media”, en la zona de Belgrano y la avenida Independencia. Señaló que fue golpeado por efectivos de la comisaría primera antes y durante su traslado a la dependencia policial.

El hecho se produjo el domingo a la madrugada en el centro de Mar del Plata. Según consta en las actuaciones policiales, efectivos concurrieron al lugar a partir de un llamado al 911 que alertaba por un hombre “generando disturbios” y que, además, estaría armado. Una vez en el lugar, al dar con el joven, los efectivos que participaron en el operativo afirmaron que “se tornó hostil” y que “se negó a ser identificado“. Incluso, aseguraron que intentó golpearlos.

Luego de reducirlo -relata el parte oficial- finalmente lo identificaron y lo palparon para determinar si efectivamente estaba armado según se advertía en el llamado al 911, pero finalmente no tenía ningún tipo de arma. No obstante, fue trasladado a la comisaría primera y, con la intervención del Juzgado Correccional N°1, notificaron al joven de infracciones contravencionales y recuperó la libertad.

Sin embargo, al otro día, el joven se presentó ante la Fiscalía General para radicar una denuncia penal en torno al operativo motivado por contravenciones: asegura que fue golpeado y maltratado hasta quedar en libertad.

Según consta en la denuncia a la que accedió Qué digital, a las 5.30 de la mañana salió del boliche junto a tres familiares y, tras ser interceptado por un patrullero, aparecieron dos móviles más que lo redujeron “tacleándolo” y tirándolo al piso.

“Yo en ningún momento quise escapar pero no me dejaron ni respirar, me atacaron, me tiraron al piso me esposaron y en el piso me pusieron sus rodillas sobre mi cabeza, me quedaron lesiones en la cabeza y en los brazos“, consta en la denuncia presentada.

Incluso, el joven asegura que en el marco del traslado, el móvil frenó a casi dos cuadras del boliche Edad Media, momento en el cual “me empiezan a pegar sin control por todo el cuerpo, estaban sacados”, afirmó. Por su parte, mientras los policías sostuvieron que el joven habría provocado disturbios, en su denuncia sostuvo que “no tenían ningún motivo” para detenerlo. Una vez en la comisaría, aseguró también haber sido víctima de maltratos y amenazas por parte de los efectivos.

Como parte de las actuaciones judiciales en torno al caso, la Justicia tiene a disposición un testigo aportado por el denunciante y, además, se previó la realización de un examen médico oficial para constatar las lesiones.