La mamá de Iara Nardelli dijo que va a “luchar hasta saber la verdad”

La mujer expuso las dudas en torno a las causas de muerte de la adolescente: “Hoy me encuentro con tres huesitos solamente y un sinfín de preguntas”.

(Foto: archivo / Campaña Somos Lucía)

“No me voy a conformar con llevarme a mi hija de ese lugar con tres huesitos y un sinfín de preguntas, yo voy a luchar hasta saber la verdad”, expresó este viernes Mariela, la mamá de Iara Nardelli, la adolescente de 16 años que era buscada en Mar del Plata desde el 30 de junio y de quien el 10 de julio fueron encontrados algunos restos en un descampado del barrio Virgen de Luján.

La mamá de la adolescente encabezó una conferencia de prensa este viernes horas después de que se confirmara a través de un estudio de ADN que los restos (cráneo, cuero cabelludo y una tibia) encontrados el 10 de julio pertenecen a la adolescente.

Mariela vive en Miramar y contó que su hija se encontraba en la filial Mar del Plata de la organización Aldeas Infantiles a partir de una decisión de la Justicia de Familia tomada después de un intento de suicidio ocurrido dos años atrás.

“La jueza decidió sacármela, la internan en esa institución porque creen que es lo mejor para ella, porque iba a estar resguardada, cuidada y yo hoy me encuentro con tres huesitos solamente y un sinfín de preguntas”, expresó la mujer, acompañada en la conferencia de prensa por Marta Montero, mamá de Lucía Pérez.

“No me voy a conformar que digan que fue un suicidio. No me voy a conformar con llevarme a mi hija de ese lugar con tres huesitos y un sinfín de preguntas, yo voy a luchar hasta saber la verdad”, concluyó con su mensaje.

De esta manera, quienes la acompañan en este momento, entre ellas Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, plantearon que presentan “muchas dudas” respecto a qué ocurrió con la adolescente tal como lo vienen sosteniendo en las últimas semanas, incluso después de un segundo rastrillaje realizado en el descampado en el que no se encontró ningún otro rastro más que el inicial hallazgo de los restos y algunas pertenencias de Iara.

“Tenemos un montón de incógnitas, de preguntas”, insistieron y cuestionaron una de las hipótesis de la investigación que planteó como posibilidad que una jauría de la zona pueda haber actuado sobre el cuerpo de la adolescente.

“¿Qué hace el Estado que no está cuidando a nuestros niños?”, cuestionó Marta Montero al hacer referencia a la intervención judicial que derivó en la institucionalización de la adolescente. “¿Para esto se la sacaron a su mamá?“, apuntó.

Iara Nardelli había empezado a ser buscada por su familia y allegados desde el 30 de junio y había sido vista por última vez en Luro al 10.200, en la filial de Aldeas Infantiles donde se llevan adelante tareas de “cuidado alternativo” de niñeces y un programa de “Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario”. Desde entonces, su familia empezó a organizarse para exigir su aparición y protagonizó marchas en Miramar, donde sospechaban que podría estar tras haberse ausentado de la comunidad.

El 10 de julio, desde Aldeas Infantiles relataron a través de su web oficial que el viernes 30 de junio Iara salió de sus instalaciones en Mar del Plata por la mañana y que, según la rutina establecida, debía regresar al mediodía. “Sin embargo, lamentablemente, no regresó”, comunicaron.

“Desde el momento en que tomamos conocimiento que no asistió a las actividades previstas –mismo viernes 30 de junio– hemos seguido rigurosamente nuestros protocolos de actuación ante situaciones de este tipo, que priorizan la protección y cuidado de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a nuestro cuidado”, sostuvieron.

Si bien a partir del hallazgo de los restos la investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, ahora el caso lo instruye la fiscal Romina Díaz, quien tuvo a su cargo la causa por averiguación de paradero que se había iniciado tras la desaparición de la adolescente. “Ahora se abre otra instancia que es la averiguación de causales de muerte, es decir cómo murió”, explicó este jueves el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, después de que se confirmara que los restos hallados el 10 de julio pertenecen a la adolescente.