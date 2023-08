Caso Iara Nardelli: cómo continúa la investigación ante las dudas de la familia

Esta semana se conocieron resultados de peritajes sobre la ropa hallada junto a los restos. Para el abogado de la familia hay responsabilidad de la Justicia y de Aldeas Infantiles.

El abogado Maximiliano Orsini (Foto: archivo / Qué digital)

La investigación por la muerte de Iara Nardelli continúa con una postura clara de la familia: desestimar la posibilidad de un suicidio y un ataque de la jauría contra la joven, sobre todo ante nuevos peritajes que se realizan en el marco de la causa. Cuáles son las dudas que plantean y las responsabilidades que atribuyen por lo sucedido.

Desde que el 10 de julio, día en que se hallaron restos humanos en Brandsen al 10.000 que luego se comprobaría que pertenecían a la adolescente de 16 años que había sido vista por última vez el 30 de junio, se inició una investigación con “un sinfín de preguntas” por parte de su familia, ya que la hipótesis del suicidio que se barajó desde entonces lejos está de coincidir con lo que considera la familia en función de las pruebas producidas.

En diálogo con Qué digital, el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, explicó que las dudas se potenciaron al recibir esta semana información preliminar sobre el peritaje de las prendas encontradas en el lugar donde también hallaron el cráneo, cuero cabelludo y una tibia.

“A la espera del informe final, los peritos dijeron que las ropas no están dañadas por animales. La manga de un buzo fue desprendida de la costura pero ese desprendimiento obedece a un accionar humano. Además, se encontraron daños en un corpiño y en ropa interior y nada demuestra que tenga algún daño producto de un accionar de un animal”, reiteró, y apuntó contra la hipótesis del ataque de una jauría: “La hipótesis de la jauría es rara, porque la ropa ni siquiera tiene rastros de sangre, por lo que la jauría se tomó el trabajo de sacarle la ropa y después atacarla. No cierra para nada”, sumó Orsini.

Además de los pocos restos humanos encontrados, otra de las cuestiones que llena de dudas a la familia es la no aparición del pantalón, ni las zapatillas ni las medias y tampoco del celular. Sobre este último punto, Orsini adelantó que pidieron informes a prestatarias telefónicas para localizar conexiones como parte de las líneas de investigación que están llevando adelante.

Lo que sostiene la familia es que no se trató de un suicidio ni de un ataque de perros: “Si fue un homicidio o un femicidio habrá que analizarlo después, pero por lo pronto no es un suicidio, no hay elementos que permitan indicar que fue un suicidio. Lo único que hay son unos blíster de medicamentos que ella ni siquiera tomaba, y que los podrían haber tirado ahí, aunque estamos intentando hacer un estudio para verificar si esa droga estaba en sangre“, explicó el abogado.

Como parte de las medidas de prueba pendientes, dispuestas por la fiscal a cargo del caso, Romina Díaz, Orsini explicó que para el 18 de agosto está prevista una pericia caligráfica en relación a las cartas que fueron encontradas en el mismo predio que los restos humanos y corroborar si la letra es de Iara. “Las cartas no dicen nada de que se vaya a suicidar. Incluso hay un testimonio de una amiga a la que Iara le confesó que se iba a escapar, pero en ningún momento suicidarse. Y si así lo hubiese dicho, el lugar y la forma en que se hallaron los restos dan cuenta que no fue un suicidio. Falta todo un cuerpo”, remarcó.

Frente a esta situación, a la espera de poder tener mayores certezas sobre los últimos minutos de Iara, para Orsini hay responsabilidades por parte de la filial de Aldeas Infantiles donde Iara estaba alojada al momento de su desaparición y por parte de la propia Justicia por demorar el inicio de la búsqueda.

“La responsabilidad para mí es imputable tanto al hogar como al Juzgado de Familia N°2. Desde Aldeas ellos extraoficialmente dicen que denuncian la desaparición vía mail el sábado 1 de julio, pero en la causa no hay ningún mail, hay una comunicación que hace el hogar Aldeas el 3 de julio, es decir, dos días después de la desaparición. Y el Juzgado N°2 denunció la desaparición a la Fiscalía General recién el 7 de julio, siete días después de la desaparición. No pueden tardar una semana en activar el protocolo de búsqueda”, manifestó.