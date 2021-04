Marihuana: sin marcha por la pandemia, el 420 se celebra en Mar del Plata

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Cada 20 de abril, en muchos lugares del mundo se celebra el “Día de la marihuana”, que popularmente se lo denominó 420. En Mar del Plata desde la Agrupación Marplatense de Cannabicultores decidieron no convocar a una marcha por la pandemia de coronavirus pero dialogaron con Qué digital sobre qué significa esta fecha y la situación actual del registro de autocultivo para uso medicinal que habilitó el gobierno nacional y los obstáculos que atraviesan familias que necesitan que avance la legislación.

“Este año no convocamos a marchar, pero puede que vayan a la plaza personas autoconvocadas”, explicó Gabriel de la Agrupación Marplatense de Cannabicultores Asociación Civil. Al respecto, el referente remarcó: “Como ONG no nos parecía convocar sobre todo porque la mayoría de los socios y socias de la Agrupación son grupos de riesgo”.

Por fuera del 420, el referente adelantó que tienen planeado organizar una charla virtual para el próximo 8 de mayo junto con agrupaciones que vienen trabajando la temática de la región como Villa Gesell, Pinamar y Necochea. En esa fecha particular se conmemora el Día Mundial de la Marihuana y en distintas partes del mundo se lucha por legalizar su consumo.

Por otro lado, luego de la publicación en el Boletín Oficial que reglamentó el funcionamiento del sistema de Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para casos de uso medicinal, donde usuarios y usuarias podrán inscribirse y obtener autorización para cultivar o para acceder al cultivo a través una tercera persona o de una organización civil autorizada, desde la ONG local advirtieron que hay “demoras” y el principal problema es la inscripción de médicos en el sistema.

Cabe recordar que la Agrupación Marplatense de Cannabicultores lleva adelante acciones para impulsar el autocultivo con una visión más integral para regularizar el uso del cannabis desde una perspectiva de derechos humanos y reducción de riesgos.

“La fecha del 420 es más de afuera pero sirve para visibilizar, es un código que lo utilizaban estudiantes de Estados Unidos para decir que se iban a encontrar en un lugar puntual después de la facultad. De alguna manera es el código que se utilizaba para invitar a fumar sin decir la palabra cannabis o marihuana”, sintetizó Gabriel.

El término 420 surgió en Estados Unidos en 1971 por “The Waldos”. Cinco adolescentes implementaron el término para no ser descubiertos y se divulgó por la cultura cannabica desde California al mundo. Por otro lado, el referente de la agrupación marplatense explicó que como en ingles el mes y el día se leen al revés se estipuló el 4 por el mes y 20 por el día. “Ese sería el origen que da cuenta la revista americana High Times, las bandas de rock, rap y hip hop influyeron mucho en la divulgación”, afirmó.

Actualmente en Argentina las personas que cultivan cannabis pueden recibir sanciones o penas de 4 a 15 años de prisión. “Todavía estamos a la espera de la reforma que pedía la Suprema Corte de la Ley de Drogas en 2009 con el fallo Arriola, para que se piense de otra manera y no entre en contradicción con la Constitución Nacional”, concluyó.

– Tras los anuncios del gobierno nacional en cuanto al registro de autocultivo de cannabis ¿En qué situación está la inscripción particularmente para quienes viven en Mar del Plata?

– El Reprocann que es el Registro de Autocultivadores para Uso Medicinal está cuanto menos demorada. Se anunció, se publicó en el Boletín Oficial por parte del Ministerio de Salud. Estamos esperando algunas aclaraciones como el cultivo en el exterior controlado, las cantidades que puede cultivar una ONG y cómo registrarse que en un principio generaron bastante confusión.

Este registro genera cuatro maneras de inscribirse como usuario medicinal, como cultivador solidario para un familiar o un tercero, como ONG y la cuarta figura que es la más importante y donde están los mayores inconvenientes que es el registro de médicos.

-¿Cuál fue el mayor obstáculo?

-Los médicos que se tienen que registrar en el sistema y van generando códigos que se comparten del médico al paciente y del paciente a la ONG. Así se puede vincular para quien está cultivando y de esta forma acceder al permiso que permitiría hasta nueve plantas floradas en 6 metros cuadrados y también la tenencia para transportar 40 gramos o cierta cantidad similar en aceite, que vendrían a ser tres frascos. En esos registros es central la figura que tienen los médicos y el consentimiento bilateral informado que tienen que firmar.

Si bien la gente y los cultivadores solidarios y solidarias junto a las ONG tienen voluntad de inscribirse, muchos médicos no. Al ser todavía un inconveniente desde el mismo Colegio de Medicina no cuenta con una materia que trate el sistema cannabinoide. Por lo cual no conocen los tipos de utilización y están vinculados a terapias naturales y no tan sujeto a la indicación de un medicamento sino a un fitopreparado, eso está generando algunas trabas.