Accesibilidad: tres horas de espera por un colectivo con una rampa que funcione

(Foto: archivo / Qué digital)

Como una “pesadilla” calificó al servicio de transporte público urbano en Mar del Plata la creadora de contenidos Florencia Santillán en su cuenta de Instagram tras presentar un reclamo formal por el faltante o mal estado de rampas para personas con discapacidad en más de cinco unidades de colectivos, lo que la llevó a esperar alrededor de tres horas para viajar.

“Usar el transporte público es un derecho de todas y todos y se convierte (para las personas con discapacidad o movilidad reducida) en una pesadilla, una odisea, una barrera para salir de tu casa. Que la Municipalidad se ponga a trabajar“, denunció como parte de un reclamo que se repite con el paso del tiempo.

A través de un video en redes sociales, la activista por los derechos de las personas con discapacidad relató su experiencia personal al tener que viajar en colectivo desde la zona sur hacia la zona céntrica de Mar del Plata el pasado martes y miércoles: asegura haber esperado más de dos y tres horas por un colectivo que llegue “con una rampa que funcione“.

“Pasaron cinco o seis unidades que no tenían rampas, no estaban conectadas o no se podían usar. Rampas que directamente no funcionaban o se salían y después no las podían guardar. Los colectivos quedaban frenados y tampoco podían continuar con el viaje”, relató y calificó como una “pesadilla” y “odisea” para las personas con discapacidad o movilidad reducida utilizar el actual servicio de transporte público urbano en Mar del Plata.