No tenían los elementos para trabajar desde sus casas y los suspendieron

Se trata de trabajadores terciarizados del call center “Atento”, contratado por Movistar, en el que 97 de los 260 empleados fueron suspendidos y les recortaron el 20% de los sueldos.

Desde que comenzó la cuarentena –e incluso desde antes– el teletrabajo empezó a ser una opción para muchas empresas, de forma tal de no frenar la actividad por las restricciones, en el marco de la pandemia de coronavirus. Pero para los trabajadores del call center “Atento” en Mar del Plata se volvió una pesadilla: 97 de los 260 empleados fueron suspendidos por no contar con los elementos para trabajar desde sus casas y les redujeron el 20% del sueldo, incumpliendo con los acuerdos sindicales firmados con anterioridad.

Según pudo saber Qué digital, en el inicio de la pandemia muchos de ellos empezaron a trabajar desde sus casas, en parte por poner a disposición sus propias herramientas de trabajo –por ejemplo internet, computadoras y vinchas- y otro grupo por haber recibido de la empresa los elementos necesarios.

Antes de distribuir algunos elementos, Atento -que es una empresa multinacional que en Mar del Plata es terciarizada por Movistar- había realizado un relevamiento con cada uno de los trabajadores, para saber quiénes contaban con elementos y quiénes no. Sin embargo, no todos recibieron el apoyo.

No obstante, el importante grupo de 97 trabajadores que no contaban con los elementos, en los últimos días se enteraron que fueron suspendidos –algunos con carta documento y otros no- y emergió el malestar de los trabajadores.

Entre el universo de suspendidos hay diversos casos como los empleados que contaban con licencias convencionales, pacientes oncológicos e incluso quienes contaban con licencias otorgadas por los decretos del gobierno desde el inicio de la pandemia.

A nivel sindical, desde el Sindicato de Empleados de Comercio indicaron a Qué digital que, tras un acuerdo con el gobierno a nivel nacional, las empresas podían suspender a hasta un 20% del personal -en caso de no poder hacer teletrabajo-, pero en este caso el malestar desde el gremio tiene que ver con haber superado ampliamente este límite.

En consecuencia, las y los trabajadores no descartan realizar medidas de fuerza y acciones gremiales con el objetivo de encontrar certidumbre y “justicia” en el cobro de sus haberes en medio de una pandemia en la que, a pesar de la gravedad de la emergencia sanitaria, no faltan conflictos en los que los trabajadores ven cercenados sus derechos.