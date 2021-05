Ordenan reincorporar a una docente que fue despedida por estar embarazada

Desde Sadop destacaron el fallo del Tribunal de Trabajo Nº3 luego de que el colegio privado Alejandro Fleming desconociera una resolución del Ministerio de Trabajo.

Pasado más de un mes de efectuada la denuncia contra el colegio privado Alejandro Fleming por despedir a una docente por estar embarazada, el Tribunal de Trabajo Nº3 de Mar del Plata dio lugar al reclamo de reincorporación de la trabajadora, tal como impulsaban desde la delegación local del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

El caso había sido expuesto por el sindicato a principios del mes pasado cuando detallaron que la institución privada llevó adelante el despido de la trabajadora al conocer que estaba embarazada valiéndose de “causas inventadas y sin ningún tipo de sumario o apercibimiento previo”.

En ese marco, ahora a raíz de la acción impulsada por el sindicato el Tribunal de Trabajo Nº 3 dio lugar al reclamo de reincorporación de la docente en las mismas condiciones que poseía al momento de la desvinculación y ordenó el pago de los salarios caídos desde la notificación del despido.

“Si se produce el despido sin causa de la trabajadora embarazada con posterioridad a la comunicación del empleador, no es necesario que la empleada acredite que se trató de una discriminación originada en su maternidad, ya que la vulneración de su estabilidad cuya supone, per se, la configuración de un acto discriminatorio que no necesita ser especialmente demostrado porque fue presumido por el legislador, al instituir la referida garantía de estabilidad”, señaló el fallo.

Y también remarcó: “La situación de la trabajadora se agrava no por el despido en sí (lo que habilitaría las indemnizaciones tarifadas de la ley laboral) sino por la discriminación misma de la que fue objeto tras quedar embarazada y, como represalia de ello la empleadora decide prescindir de sus servicios; hipótesis que ya nos coloca en la configuración de un despido discriminatorio por causa de embarazo que posee una naturaleza jurídica muy diferente a la del clásico despido arbitrario”, agregó.

Por otro lado, dirigentes de Sadop analizaron que el fallo reconoció “las circunstancias que se denunciaban sobre las acciones persecutorias y discriminatorias que configuran un claro ejercicio de violencia de género contra las trabajadoras”. “La indagación sobre circunstancias personales, la persecución sobre la maternidad, la obstaculización en el otorgamiento de determinadas licencias como las de cuidado, son algunas de las prácticas que los dueños de la escuela ejercen sobre sus docentes”, acusaron.

Y también cuestionaron que pese a que ya el Ministerio de Trabajo de la Provincia había ordenado la reinstalación inmediata de la docente despedida, la institución había desconocido tal disposición. “No es el primer caso en que un empleador incumple las órdenes de las autoridades, que actúa en contra de la ley. Pero lo que está claro es que desde el Sadop no vamos a permitir que se desconozcan los derechos laborales, con especial atención a la cuestión de género en función de las situaciones de violencia y discriminación sobre las mujeres que existen en el mundo del trabajo”, indicaron desde el gremio que conduce en la ciudad Adriana Donzelli.