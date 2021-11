Organizaciones llevaron su reclamo por trabajo genuino y alimentos a la costa

Reclaman respuestas del Municipio y protagonizan una concentración y acampe frente al Hotel Provincial.

Desde hace tiempo, organizaciones sociales y movimientos de izquierda exigen al gobierno municipal la apertura de programas de empleo y mayor asistencia alimentaria a comedores barriales y, sin respuestas, decidieron llevar esos reclamos frente al complejo del Hotel Provincial, en la previa al inicio del Festival Internacional de Cine, con una concentración y un acampe “por tiempo indeterminado”.

Se trata de una nueva movilización del Frente de Lucha Piquetero que articula a las organizaciones Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Cooperativa A Trabajar, Barrios Unidos en Lucha (BUEL), Movimiento Argentina Rebelde (MAR), CUBA y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), quienes aseguran haber presentado una vez más un petitorio la semana anterior en el Municipio.

El foco del reclamo de las organizaciones se centra en la insuficiencia de los programas de empleo que suelen bajar desde el gobierno nacional frente a la aguda crisis social profundizada por la pandemia, como también de los alimentos que reciben los centenares de comedores y merenderos que sostienen las carencias en los barrios de la ciudad y que articulan las organizaciones. Ahora, al pedido de alimentos se suma el de recibir canastas navideñas, teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas de fin de año.

Entre los requerimientos al gobierno municipal, además de un incremento de los alimentos que dispone para los alrededor de 20 comedores y merenderos del Frente de Lucha Piquetero, también le exigen la implementación de un plan de obras públicas que genere puestos de trabajo para las cooperativas, que en su mayoría pueden aportar mano de obra en lo que respecta a la construcción y el mantenimiento de espacios públicos. En paralelo, destacan que esa acción podría hacer frente al déficit habitacional de los barrios.

De todos modos, afirman que la falta de respuestas también se da ante los pedidos realizados al gobierno provincial y nacional.

Luego de las reuniones concretadas en el último tiempo, aseguran que “no llegaron a ningún puerto, más que a decir que no pueden hacer nada, que no hay nada, que ya iban a ver y comunicarse, y no se ha concretado ninguna respuesta que sirva a las demandas planteadas”.

“Está claro que el gobierno no tiene ninguna voluntad de resolver la situación de todo un sector y castiga a miles de ciudadanos por luchar por un derecho tan elemental como justo, poder trabajar y así desde su salario solventar las necesidades más elementales como alimentación y vivienda“, sumaron.

El Frente de Lucha Piquetero, además de las movilizaciones al Municipio y a las rutas que protagonizó en las últimas semanas, viene de llevar adelante una movilización a grandes empresas e instituciones privadas como el Bingo MAR, a quienes les solicitaron donaciones de alimentos frescos y canastas navideñas ante la falta de respuestas del Estado.