Organizaciones sociales marchan en la Ruta 226 por un bono de fin de año

La protesta se lleva a cabo en la rotonda a la altura de la avenida Tarantino en el marco de una jornada impulsada a nivel nacional.

(Foto: archivo / Qué digital)

En sintonía con los reclamos que ya comenzaron a exponer hace algunas semanas, organizaciones sociales llevan adelante este jueves una nueva marcha en Mar del Plata, en este caso en la Ruta 226 a la altura de la avenida Tarantino, para reclamar el pago de un bono compensatorio de fin de año y cuestionar las medidas de “ajuste”.

La protesta iniciada a media mañana es llevada a cabo en el marco de una jornada de reclamo a nivel nacional, con punto central en el Obelisco de Capital Federal, y en este caso en la ciudad tiene su réplica sobre la rotonda de la Ruta 226 y Tartantino.

“Marchamos contra el ajuste y por un bono compensatorio de fin de año“, indicaron desde el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Polo Obrero, dos de las agrupaciones que forman parte de la protesta y otra de las consignas planteadas fue “por una navidad sin hambre y un año nuevo con trabajo genuino y techo digno”.

A través de un comunicado, explicaron que el reclamo se centra en el otorgamiento de un bono de fin de año de $15 mil para las y los trabajadores y jubilados, además de los planteos por trabajo genuino para las organizaciones y obra pública en los barrios. Además, cuestionaron que el gobierno haya decidido dejar de pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que vaya a dejar de hacerlo desde el año que viene en el caso del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

“Eso agravará la ya muy crítica situación que no solo no se ha superado y que se vuelve dramática ante los gastos de las fiestas de fin de año”, apuntaron y también cuestionaron el presupuesto nacional aprobado por el Congreso y la nueva fórmula de cálculo de las jubilaciones propuesta por el gobierno. Así, apuntaron que se tratan de “un ajuste a la medida del FMI”.

“Para millones el trabajo no ha sido recuperado ni mucho menos, sencillamente porque la recesión es brutal y no hay trabajo, ni changas, luego de la pandemia y de la crisis mundial. Es imprescindible que luchemos para que el pueblo trabajador no pague una crisis que no provocamos”, concluyeron.