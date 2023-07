Otro fallo a favor de Escriba en la UTA: “La legalidad ya la tenemos”

La Justicia dispuso el desalojo de las sedes que aún no fueron ocupadas por el sector ganador de las elecciones. Cómo sigue la situación en Mar del Plata.

(Foto: archivo / Qué digital)

La interna en el sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) contó en las últimas horas con una nueva resolución judicial a favor del sector liderado a nivel nacional por Miguel Bustinduy y en Mar del Plata por Maximiliano Escriba: dispusieron el desalojo de las seccionales donde su agrupación, la Juan Manuel Palacios, resultó ganadora y todavía no habían tomado posesión. Cómo sigue la situación en Mar del Plata, entre la incertidumbre, la legalidad y la búsqueda de “legitimidad”.

Desde hace años que un grupo de choferes decidió hacerle frente a la gestión nacional de Roberto Fernández al frente del sindicato, a quien acusaban de tener una relación “cercana” con los empleadores al punto tal de poner en duda su legitimidad a la hora de representarlos. Esa crisis de representatividad derivó en episodios de violencia pero también en la conformación de un frente electoral que a nivel local obtuvo más votos que el oficialismo en los últimos comicios, por lo cual se originó una cruzada judicial que se mantiene.

Es que, luego de que la UTA-Fernández y su Junta Electoral desconociera los triunfos de la Juan Manuel Palacios en cinco seccionales amparándose en la conformación de “listas sábanas” que le otorgaban el poder automático en todas las seccionales al ganador nacional, finalmente una presentación judicial de la organización disidente terminó con la justicia laboral radicada en Capital Federal dándoles la razón a quienes se habían impuesto en Mar del Plata y otras cuatro localidades, con reiteradas resoluciones que se siguen dando a favor del sector que responde a Bustinduy.

Es que, si bien en Mar del Plata el sector liderado por Maximiliano Escriba ya había tomado posesión de la sede local en un hecho que desde el oficialismo caratularon como una “usurpación” e incluso denunciaron sin éxito ante la Justicia, esta semana una nueva resolución judicial a nivel nacional dispuso avanzar en desalojos de las seccionales ganadas por la agrupación disidente pero que siguen en manos de la UTA-Fernández.

“La cautelar sigue vigente, y ahora se habilitó la feria porque salió el desalojo para las cinco seccionales. Nosotros acá ya habíamos tomado posesión y se está llevando adelante. El lunes vino un oficial de justicia a poner en posesión a los chicos y dejarlos encuadrados en lo que había dispuesto el juzgado actuante. Acá se negaban a entregar la sede, entonces se llevó adelante de hecho y ahora se convalidó. Por ejemplo, en Córdoba, Jujuy Santa Fe y en Santiago del Estero todavía no han acatado la resolución judicial”, explicó Fernando Forio, el abogado de la agrupación, en diálogo con Qué digital.

En contrapartida, Forio aseguró que la denuncia presentada por el sector oficialista liderado por Adrián Giménez en Mar del Plata ante la Fiscalía N°12 por “usurpación” nunca logró avanzar. “Esa denuncia quedó desechada, no llegaron a imputar a nadie y ayer ya quedó cerrado ese círculo por lo que dispuso la Justicia Nacional de Trabajo. Ni nos hemos presentado en esa causa porque no hemos sido ni siquiera imputados, fue una denuncia nada más. Ya se dispuso que la medida cautelar sigue vigente y que no hay ningún otro remedio o apelación posible para atacarla a la espera de la sentencia final de ese juicio que dio origen a la cautelar”, sumó Forio.

“LA LEGALIDAD YA LA TENEMOS”

A nivel local, la lista dirigida por Adrián Giménez insiste en mantener su postura y desconocer el triunfo de Escriba en la UTA como también las resoluciones judiciales, por eso se mantiene cierta “incertidumbre” a nivel local cuando se anuncian paros o bien de manera más interna cuando se dirimen cuestiones laborales con las empresas más allá de que las paritarias se negocian a través de la conducción nacional. Se trata de una legitimidad que, tras los fallos judiciales, esperan ir logrando “en el día a día”.

“Ya se está consolidando, y se han llevado adelante distintas reuniones en el Ministerio de Trabajo. Así que más allá de la legalidad, se está consiguiendo la legitimidad en este ida y vuelta de versiones y reconocimiento, a diferencia de otros gremios donde el que gana ya asume y empieza a conducir. Giménez dice que no hay ninguna resolución que lo deje sin efecto como ganador y la medida cautelar dice que asuman los cinco y queden sin efecto las designaciones realizadas por la Junta Electoral de la UTA en esas cinco seccionales. Frente a eso no se puede hacer nada.“, relató Forio sobre el camino que lleva adelante el sector que responde a Escriba.

De todas maneras, desde el sector que responde a Escriba lamentan las consecuencias de tener en frente el “desconocimiento” de la comisión directiva nacional de la UTA y las complicaciones que acarrea, como el no poder abrir cuentas bancarias por denuncias del oficialismo: “Genera incertidumbre, hay que andar llevándole a los bancos las resoluciones judiciales. Es complicado para gestionar pero los chicos están acostumbrados a las hostilidades de Fernández y a su desconocimiento”, reconoció.

“Hoy los empleadores te dicen con cierta razón que es difícil saber quién es el que tiene legitimidad para discutir con ellos. Nosotros decimos que es muy simple porque si hay dos posturas, se dirime en la Justicia, y la Justicia ya se expidió. Entiendo que generará incertidumbre, más con una UTA tan verticalista y tan cercana a los empleadores que no les gusta negociar con los chicos de la Palacios, pero la dirigencia no la elijen los empresarios, la elijen los trabajadores“, cerró.