“Pabellón trans” de Batán: discriminación, golpiza y un traslado “disciplinador”

Una interna de la Alcaidía Penitenciaria de Batán denuncia que fue golpeada por efectivos tras haberse defendido de un insulto. “Acá te discriminan mucho”, lamentó.

(Foto: archivo / Qué digital)

Esta semana trascendió a través de las redes sociales un video en el que se observa una interna de la Alcaidía Penitenciaria de Batán que estaba siendo reducida por un grupo de agentes penitenciarios, frente a su resistencia y la de sus compañeras, que denunciaban que la estaban golpeando. En sintonía con lo que expresaron otras organizaciones esta semana en torno al “pabellón trans” de la cárcel, la víctima lamenta: “Acá te discriminan mucho“.

Según relató la víctima, a partir de esa situación de violencia, por la cual se habría defendido no solo de agresiones verbales, sino también de físicas, permanece en “buzones” de castigo y asegura que buscan trasladarla a otro penal lejos de su familia, como método “disciplinador”, e incluso aún sin tener una condena.

“Acá te discriminan mucho. Te tratan como basura. Un guardia me faltó el respeto, me insultó, me dijo puto de mierda, me enojé y le tiré un vaso de agua. Después vinieron todos en patota, me pegaron en la cabeza donde tengo una operación. Me golpearon toda, me arrastraron como se ve en los videos y después eso siguió por afuera”, relató Sasha, la víctima.

Frente a lo que pasó, denuncia que la “amenazaron con alejarme de mi familia y eso lo lograron porque me quieren trasladar de la Unidad Penal 44 y no sé con quiénes”. Por su parte, a pesar de la consulta de Qué digital, desde el Servicio Penitenciario no se brindó información oficial sobre lo sucedido en el pabellón.

Después de lo sucedido, fue metida en “buzones” de castigo, sin saber hasta cuándo estará en el lugar, y a la familia le dijeron “que no vengan porque no podían entrar al penal”. “Todos los días lo mismo, se trata de cualquier abuso verbal, te dicen puto de mierda, te discriminan. Ahora tampoco nos dejan salir los fines de semana”, continuó.

Con respecto a este último punto, días atrás desde la Red para el Reconocimiento del Trabajo Sexual mencionaban el “hostigamiento institucional” que reciben el colectivo trans y travesti alojado en la cárcel de Batán, por ejemplo, al hacerlas volver antes que al resto de los internos a sus celdas los fines de semana y feriados.

Ahora, todavía dolorida por la situación, permanece encerrada en buzones. “Hasta el mismo oficial de buzones me dijo que tenía un cachete más hinchado que el otro. Desde que estoy acá (en “buzones”) estoy encerrada, no me dejan salir a la ducha ni nada. No me querían pasar mis cosas, me robaron mercadería que me había traído mi familia para las fiestas, el maquillaje, todo. Recién hoy al mediodía me trajeron algunas cosas”, relató.

Una particularidad de su caso es que permanece en la cárcel desde hace un año y medio, todavía sin condena y a la espera de un juicio que resuelva su responsabilidad en la acusación por la que llegó a la cárcel. “Me están privando de mi libertad y ahora me quieren alejar de mi familia“, cerró Sasha, anticipando que su abogado apelará el intento de traslado tras la violencia desatada en el pabellón.