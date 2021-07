Coronavirus: piden medidas para garantizar la vacunación de internos de Batán

Desde el Movimiento Evita realizaron un relevamiento sobre el alcance del operativo al complejo penitenciario y pidieron que la vacunación itinerante llegue al lugar.

(Foto: archivo / Qué digital)

Cuando el operativo de vacunación contra el coronavirus avanza cada vez más rápido en la Provincia de Buenos Aires, con “vacuna libre” para mayores de 40 años y postas itinerantes que se instalaron este fin de semana en cuatro puntos de la ciudad, desde el Movimiento Evita solicitaron que se articulen medidas para garantizar el acceso a la vacunación en la cárcel de Batán, en sintonía con lo expresado meses atrás por la Comisión Provincial por la Memoria.

Según relataron desde la Secretaría de Derechos Humanos del movimiento, una persona privada de su libertad debe contar con autorización judicial para vacunarse y, a su vez, que la autoridad penitenciaria acceda a trasladarla a un vacunatorio.

De lograrlo, en cumplimiento de los protocolos, al regresar debe cumplir con un estricto aislamiento que, según relatan, es de características “vejatorias”, por lo que desestimula las intenciones de las y los internos de vacunarse, con todo lo que ello implica en medio de la pandemia y el riesgo sanitario que se corre en los lugares de detención frente a la superpoblación de las unidades.

Frente a ello, desde la organización presentaron un petitorio al titular de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, solicitándole que también se contemple a la población penitenciaria, sobre todo al momento de diagramar los dispositivos itinerantes de vacunación.

“Las especificidades del contexto de encierro penitenciario” sostienen que hacen necesarias “estrategias puntuales para garantizar el derecho a la salud“. Al respecto, advierten que la logística a emplear por parte del Servicio Penitenciario para trasladar internos a vacunatorios “excedería la habitual operatividad, tornándose una posibilidad muy difícil de materializar”.

El principal argumento del pedido gira en torno a garantizar el acceso a la salud de las personas encarceladas, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de encierro. Hasta el momento, sin embargo, un relevamiento realizado por el movimiento solo muestra una radiografía de la falta de acceso a un derecho fundamental en medio de la pandemia.

En ese sentido, estiman que aproximadamente un 86,3% de las personas privadas de la libertad en el Complejo Batán, no está inscripto para vacunarse, en tanto que el 13,7% restante sí lo está.

Lo clave en el relevamiento, además, pasa en las razones por la no inscripción: un 74,5% refirió no saber que podía anotarse, mientras que el 9,8% no pudo hacerlo y el 7,8% sostuvo que no quiere hacerlo “a fin de no ser aislado durante 10 días tras la inoculación”.

Frente a esos datos, advirtieron por la falta de acceso a la información que se da en las unidades penitenciarias al no poseer ni siquiera registro de la posibilidad de vacunarse como un derecho.

De esta manera, desde el Movimiento Evita se sumaron a los planteos que ya habían realizado desde la Comisión Provincial por la Memoria, en calidad de mecanismo local del Comité Nacional para la prevención de la Tortura, con el objetivo de que se incluya a las personas privadas de su libertad en el operativo ante el potencial riesgo sanitario que agudizan las condiciones de encierro. Se trató de un requerimiento que, al momento, no tuvo respuesta.

No obstante, indicaron que hay servicios penitenciarios de otras provincias que ya implementaron dispositivos con el objetivo de agilizar la vacunación en las cárceles, algo que en la Provincia buscan también se implemente, sobre todo ante el ritmo que adoptó la vacunación y los bajos porcentajes de vacunación en Batán.