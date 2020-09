Paro de colectivos, interna de la UTA y cruces: “No tienen representatividad legal”

Desde la conducción a nivel local del gremio cuestionaron la medida de fuerza y acusaron que la facción disidente “moviliza bajo presión a un sector de trabajadores”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras hacia el mediodía de este viernes se mantenía el paro de colectivos en Mar del Plata impulsado por la agrupación “Juan Manuel Palacios”, disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), desde la conducción local del gremio salieron a cuestionar la medida a través de un comunicado, acusaron que el sector opositor “no tiene representatividad legal” y denunciaron que “moviliza bajo presión a un sector de trabajadores”.

En el marco de la división de la UTA que derivó meses atrás incluso en enfrentamientos armados en Mar del Plata, el sector disidente del gremio lleva adelante este viernes un paro de colectivos en Mar del Plata y en distintos puntos del país en reclamo por sueldos adeudados, por el cierre de paritarias y “abandono” de los representantes gremiales en medio de la pandemia.

Ya el jueves la conducción del sindicato a nivel nacional salió a despegarse de la medida. Y este viernes al mediodía con la paralización total del servicio de colectivos que se mantenía desde la delegación marplatense de la UTA también salieron a cuestionar el paro iniciado a las 3.30 de la madrugada y que se mantendría hasta la medianoche.

Desde el gremio plantearon no haber convocado a la medida de fuerza y afirmaron que la lleva adelante “un grupo minúsculo de trabajadores, que pertenecen a la agrupación Palacios”. “Tomaron la decisión en forma unilateral de cortar la calle de ingreso y egreso de los colectivos, siendo esta forma típica adoptada por otro sindicato que evidentemente ha tomado participación en un conflicto ajeno a su actividad”, señalaron en referencia al Sindicato de Camioneros.

De esta manera, desde la conducción de la UTA a nivel local encabezada por el dirigente Adrián Giménez dijeron “rechazar las acciones que provengan de esta agrupación ligada a un holding empresario, que no tiene representatividad legal y que moviliza bajo presión a un sector de trabajadores con el objetivo de bregar por los intereses diferentes a los que se manifiestan públicamente”.

“En la UTA continuamos trabajando por las vías que corresponden en la búsqueda de soluciones a las necesidades de los trabajadores afectados por conductas empresariales que se vieron agravadas en el transcurso de la pandemia. En ese sentido hemos profundizado las negociaciones con las empresas y las autoridades nacionales tanto del Ministerio de Transporte como con el Ministerio de Trabajo nacional y provincial, para que se brinde respuesta efectiva a las urgencias de los trabajadores que se encuentran en una situación crítica”, afirmaron.

Así, puntualizaron respecto a dos frentes de conflicto: por un lado, el de los trabajadores de media distancia, cuyas líneas (como la 221 y Costa Azul) se encuentran sin servicio desde marzo en el marco de las medidas sanitarias y que, según denuncian, “vienen percibiendo sus salarios en forma deficiente y fuera de plazo”.

Por otro lado, aparece la situación de los trabajadores de corta distancia, es decir las líneas locales. “Los haberes de agosto se encuentran al cobro y deben ser abonados hasta el cuarto día hábil del mes de septiembre y si esto no se diera recién ahí estaríamos en condiciones legales de proceder a retener tareas. Si fuere necesario. estaría siendo recién en el día de la fecha y no desde anoche por lo que el reclamo de estos trabajadores no tiene fundamento legitimo alguno”, cuestionaron.

A nivel nacional, el sector disidente de la conducción reclama por el cierre de la paritaria 2019 y que se comience a analizar la correspondiente al ejercicio 2020, frente a lo cual advierten por el desfasaje de sus sueldos, con el agravante de la pandemia de coronavirus en el medio.

Y sobre la situación en Mar de Plata, volvieron a remarcar la “falta de respuesta a los compañeros de la línea 221 y Costa Azul” en torno a las deudas salariales, en tanto que suman la situación de otras 120 familias de trabajadores que -aseguran- no estaban registrados por la empresa y desde el inicio de la cuarentena “se los sacó de servicio sin ningún tipo de ayuda económica desde la empresa ni desde el sindicato”.