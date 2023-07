Persecución gremial y condena contra la Superintendencia de Servicios Sociales de Policía

El organismo echó a un trabajador por afiliase a Utedyc y la Justicia ordenó su reincorporación y que le paguen una indemnización.

(Foto: Ministerio de Seguridad)

La Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue condenada a reincorporar a un trabajador que fue echado el año pasado días de después de haberse afiliado a la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). También deberán indemnizarlo por “daño material y moral”. Desde el gremio celebraron el fallo, consideraron que “garantiza la libertad del ejercicio sindical” y señalaron que la dependencia acumula tres sentencias judiciales similares por “perseguir a trabajadores”.

La Superintendencia de Servicios Sociales es un conseguro que forma parte de la estructura de la Policía Bonaerense como cuadro orgánico, la que depende a su vez del Ministerio de Seguridad, y por ende es un ente que integra la administración pública provincial.

Contra ese organismo el gremio Utedyc denuncia acciones de persecución sindical para aquellos trabajadores y trabajadoras que buscan afiliarse y en las últimas horas celebró una sentencia que condenó a la dependencia a reincorporar a un trabajador que había sido despedido en Mar del Plata días después de sumarse al sindicato.

“La Superintendencia de Servicios Sociales ya acumula tres sentencias judiciales similares. Aun así, se niega a reconocer al sindicato que representa a sus trabajadores”, apuntaron desde el gremio al dar a conocer el fallo.

La sentencia fue dictada el viernes pasado por el Tribunal de Trabajo N°2 de Mar del Plata, integrado por los jueces Cecilia Bártoli, Alejandro Escobar y Orlando Cippitelli, como parte de la causa iniciada en abril de 2022 por el gremio y el trabajador que fue despedido a los pocos días de haberse afiliado al sindicato.

En detalle, los jueces ordenaron declarar nulo el despido y condenar a la Superindentencia “a la reinstalación del actor en su puesto de trabajo en igual cargo y condiciones laborales a las que revistaba al mes de marzo de 2022″. Pero también condenaron al organismo a pagar una “indemnización por daño material y moral”.

El trabajador había entrado a trabajar a la dependencia en 2013 en La Plata y luego había llegado a Mar del Plata con distintas tareas dentro de la Superindentencia. Fue echado el 16 de marzo de 2022 “en forma directa y con invocación de causa”, según reconstruyeron los jueces, apenas unos días después de que el gremio -el 4 de marzo- notificara al organismo su afiliación.

“El empleado junto a un grupo de compañeros habían decidido afiliarse a la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Eso desató un clima de hostilidad y persecución y unos pocos días después las autoridades policiales lo despidieron invocando una causa sin sustento alguno”, plantearon, por su parte, desde Utedyc que calificaron la sentencia judicial conseguida como “lapidaria”.

“La empresa no ha acreditado injuria alguna que justificara la disolución del vínculo laboral, ni que el despido no sea una consecuencia de la actividad gremial que cumpliera el trabajador. Ninguna prueba realizó la demandada que justifique su postura, carga que sobre ella pesaba”, concluyeron los jueces para condenar a la Superintendencia.

En la sentencia, la jueza Bártoli remarcó que se estuvo ante “un despido no sólo en violación a lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Sindicales sino discriminatorio por motivos sindicales, por lo que la demandada no ha desvirtuado que la medida rescisoria por ella decidida, no guarde relación con la afiliación y activismo sindical, medida rupturista que indudablemente debe reputarse ilícita debiendo disponerse el cese inmediato del comportamiento vedado, decretarse la nulidad del despido y proceder a reinstalar al trabajador a su puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de suceder el evento dañoso y con las correspondientes sanciones pecuniarias a fin de subsanar, en mayor o menor medida, aquel proceder ilegítimo de la patronal”.

“Es un fallo significativo que garantiza la libertad del ejercicio sindical, poniendo en valor los derechos de las y los trabajadores”, analizó la secretaria general de Utedyc Mar del Plata, Yanina Jatum, y apuntó: “La Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía bonaerense acumula un largo historial de hostilidad y persecución hacia sus trabajadores civiles. En los tribunales laborales de La Plata ya se dictaron otras dos sentencias similares”.