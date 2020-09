Por el incremento de casos de coronavirus, duplicarán la capacidad del centro de telemedicina

Será a partir de la próxima semana. “Esto ocurre porque no estamos dando abasto”, advirtió Adrián Alasino, director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

(Foto: Facebook Escuela Superior de Medicina)

Desde que la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) se adhirió a la propuesta del Ministerio de Salud bonaerense para realizar el seguimiento telefónico de contactos estrechos de casos positivos de coronavirus, los contagios en la ciudad se mantienen en aumento. Es por eso que a partir de la próxima semana, el Centro de Telemedicina de la Universidad (Cetec-U) tendrá que duplicar su capacidad de trabajo, con personal y herramientas.

“Entre el lunes y martes vamos a duplicar el tamaño del centro. Esto ocurre porque no estamos dando abasto“, advirtió en diálogo con Qué digital el médico y director de la Escuela Superior de Medicina UNMdP, Adrián Alasino. “El Municipio nos dio diez computadoras más y nosotros conseguimos otras cosas”, sumó.

Hasta la fecha, trabajan en el dispositivo de la Universidad para el seguimiento telefónico de los contactos estrechos 120 estudiantes y 20 docentes. Actualmente poseen diez computadoras y abarcan en promedio ocho horas por día de trabajo, lo que que equivale a entre 300 y 500 llamados diarios.

“Ahí lo que básicamente se hace es contención, llamadas para justamente dialogar con la gente y asesorarla, porque muchas personas no saben qué hacer. Como tantos casos se dieron juntos, no todos estaban recibiendo las llamadas. Cuando había pocos casos se llamaba a los positivos y a los contactos estrechos, pero cuando los casos saltaron se fue de control la situación y fue justo en ese momento en que abrió el centro de telemedicina”, señaló.

Según explicó Alasino, en la actualidad no llegan a cubrir el 100% de los contactos, y es por eso que se decidió duplicar la capacidad del centro. “Este trabajo la verdad que es conmovedor. Allí pasa de todo: hay gente muy agradecida y hay gente que hasta no te atiende el teléfono porque ve un número que no conoce, o te contesta todo que ‘no’ a lo que vos le recomendás. Es como la vida misma, hay de todo, pero la versión de los estudiantes es que la gente los trata bien”, marcó el especialista en Medicina general.

En el seguimiento, además de ayudar a las personas contagiadas con su situaciones particulares, quienes realizan los llamados también se encuentran con cuestiones que van más allá de la enfermedad: “Hay personas que están muy solas y con un llamado de 10 o 15 minutos se detectan cosas como cuestiones afectivas, y allí se les ofrece un seguimiento con la gente de salud mental de Psicología de la Universidad”, contó.

El Centro de Telemedicina de la Universidad funciona de lunes a sábado de 9 a 18 en la Escuela de Medicina. Ellos se encargan de llamar a los contactos estrechos, para evitar la propagación del virus, mientras que en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) se trabaja con el seguimiento de los casos positivos, y en dicho dispositivo también participan catorce estudiantes de la Universidad.

Tanto la actividad del CEMA como la del centro de telemedicina son acciones complementarias, que obviamente operan bajo un estricto protocolo de ingreso. Además, la sede física donde se desarrollan las tareas en la Escuela de Medicina cuenta con guardias de limpieza y seguridad, donde trabajan unas 50 personas por día.

En cuanto al aporte de la Universidad, en el centro de telemedicina participan estudiantes de cinco carreras: Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Psicología y Terapia Ocupacional.