Precarización estatal, un problema que “no ha sido resuelto” por ninguna gestión

Desde ATE Mar del Plata volvieron a cuestionar la situación de los más de once mil trabajadores y trabajadoras precarizados en la provincia de Buenos Aires.

Mientras un buen número de trabajadores del sector público cobra por estos días la segunda cuota del salario anual complementario, son miles los empleados y empleadas que, pese a cumplir funciones para el propio Estado, lejos están de poder hacer valer ese derecho. Se trata de los más de once mil trabajadores y trabajadoras bonaerenses que desde hace años desarrollan sus tareas sin una correcta registración laboral y, por ende, sin el reconocimiento de los derechos que les corresponden.

Una vez más, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expusieron esta situación. Y en este caso, de acuerdo a lo señalado por el secretario de Organización de ATE Mar del Plata, Facundo Villalba, la situación se agrava a partir de lo que dejó la gestión de Cambiemos, en la figura de la exgobernadora María Eugenia Vidal, y a la espera de lo que sucederá tras la asunción del nuevo mandatario, Axel Kicillof.

“La tragedia del empleo no registrado, en sus distintas modalidades, afecta al sistema de seguridad social en su conjunto y cercena derechos elementales de las y los trabajadores”, reparó Villalba, que entendió que esta realidad “no discrimina entre quienes desarrollan su tarea en el sector privado y quienes lo hacen en los distintos niveles de la administración pública, generando la paradójica situación de que el propio Estado sea en nuestro país el principal infractor de la legislación laboral”.

En ese sentido, el referente de ATE se refirió a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, algo que es denunciado desde hace años por diversos gremios y que pese al paso del tiempo, nunca ha sido revertido.

“En la provincia de Buenos Aires, actualmente más de 11.000 empleados y empleadas públicas revisten bajo diversas formas de precariedad laboral. Por estas horas verán cómo muchos de sus compañeros y compañeras gozarán de sus derechos, mientras ellos aún aguardan la registración”, graficó.

Y así, consideró que “el problema de la precarización no es potestad de una gestión en particular, y hasta aquí no ha sido resuelto por ninguno de los inquilinos del sillón de Rocha”. Sin embargo, recordó que la gobernación de María Eugenia Vidal no solo continuó con esa precarización, sino que también “innovó en las modalidades de la misma, incorporando a 5000 trabajadores y trabajadoras en la categoría ‘contratos autónomos’”.

Ante este escenario, y a la espera de lo que será la gestión de la mano de Axel Kicillof, el secretario de Organización del gremio ATE dijo esperar que sea él quien asuma “la tarea de terminar con la aberración de la precarización laboral”.

“Para ello, deberá dignificar la tarea de los hombres y las mujeres que le ponen el cuerpo a las políticas del Estado en cada sector de trabajo, consolidando a la Provincia de Buenos Aires como un ejemplo a seguir por el resto de las jurisdicciones y el sector privado, permitiendo que nunca más haya trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda”, completó.