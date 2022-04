Restringen la venta de GNC en estaciones de servicio de Mar del Plata

La medida rige “hasta nuevo aviso” en aquellas estaciones que trabajan con contratos interrumpibles.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Una parte de las estaciones de servicio de Mar del Plata presenta a partir de este viernes la imposibilidad de vender Gas Natural Comprimido (GNC) a partir de una disposición comunicada por la empresa Camuzzi “hasta nuevo aviso”.

De acuerdo a lo confirmado por fuentes del sector, la disposición -que en otros años fue implementada ante jornadas de altos consumo domiciliarios por el frío- se vincula a la “situación imperante en el sistema de gas”.

De esa manera, y según confirmaron desde Camuzzi, desde este viernes y “hasta nuevo aviso” se ordenó una restricción en el expendio en aquellas estaciones de servicio de Mar del Plata de GNC que tienen contratos interrumpibles. “Son contratos comerciales que prevén justamente los cortes”, detallaron las fuentes consultadas.

En ese sentido, la medida comprende a más de una decena de estaciones de servicio locales, que no fueron detalladas para su difusión.

En los últimos días, el titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Mar del Plata, Patricio Delfino, había pronosticado que durante el invierno “seguramente el GNC y las industrias sufran cortes prolongados” para dar prioridad al gas domiciliario en el marco de una crisis en materia energética potenciada con la guerra en Ucrania. “No creo que haya posibilidades de atender la demanda del GNC”, proyectó.

“Hacia este invierno están concluyendo un montón de causas que todas son negativas, aumenta la escasez, aumentan los precios, hay un cóctel que no es bueno, que no es propicio”, analizó Delfino en diálogo con LU6 (AM 760) y reparó en que previo a la guerra el sector energético ya venía venir un panorama complejo. “La guerra agravó todos los problemas porque llevó los precios a niveles exorbitantes”, señaló.

En cambio, en las últimas horas desde el gobierno nacional afirmaron que una mayor producción interna de gas, especialmente en el área de Vaca Muerta, “permitirá que este año la Argentina tenga que importar menos de este combustible respecto de períodos anteriores”. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti declaró que “no va a faltar gas en invierno” y subrayó que este año la Argentina “tendrá que importar bastante menos”.

De todas maneras, la funcionara reparó en que existen inconvenientes a escala internacional porque “la realidad es la realidad y hay una guerra” entre Rusia y Ucrania “que incide tanto en el abastecimiento como en los precios de los hidrocarburos”.