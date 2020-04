Suspenden la emisión de permisos para varados en el país: alcanzaron el tope diario

(Foto: Qué digital)

A las pocas horas de haber habilitado un permiso excepcional para que se puedan movilizar aquellas personas que en el inicio de la cuarentena obligatoria vigente por el coronavirus quedaron varadas dentro del país en un domicilio que no es el propio, el gobierno nacional suspendió provisoriamente los trámites a partir de haberse alcanzado un tope diario fijado por las autoridades.

Según informó la agencia oficial Télam, la Secretaría de Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete alcanzó este sábado a la mañana -a las pocas horas de que entrara en funcionamiento la web– “el tope de los permisos diarios permitidos“, para habilitar el regreso de argentinos varados en diferentes puntos del país.

“El sistema funcionó perfecto pero ya se alcanzó el tope de los permisos diarios permitidos”, señalaron desde la dependencia oficial y explicaron que, en este sentido, “el gobierno está dosificando la circulación en las rutas, con fuertes operativos de seguridad, y se va a evaluar diariamente” el funcionamiento del permiso.

“Ya dimos la cantidad de cupos de hoy y veremos cual es la circulación este sábado; el gobierno está evaluando los turnos que se sacaron hoy y tomando una decisión hacia adelante”, remarcaron y sostuvieron que el permiso no debe “ser utilizado por quien no lo necesite, que no haya vivos”.