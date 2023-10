Tras la amenaza de cierres, docentes cuestionan a dueños de colegios privados

El sindicato del sector cargó contra Aiepba y afirmó que “no hay solicitudes de asistencia económica de ninguna institución”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) salió a cuestionar a una de las asociaciones que nuclea a dueños de colegios privados después de que advirtiera con posibles cierres y reducción de personal y de que asegurara que, por ejemplo, en Mar del Plata diez instituciones no podrán seguir funcionando si no acceden a subsidios estatales próximamente: “No hay solicitudes de asistencia económica de ninguna institución”, retrucaron desde el gremio tras los reclamos expuestos desde el sector hacia el gobierno provincial.

La polémica se inició hace ya más de un mes cuando desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Aiepba) -que agrupa a más de 2.300 centros educativos privados de la provincia- dieron a conocer un relevamiento a través del cual advertían por el presente financiero de las instituciones e incluso señalaban que había decenas de ellos “en riesgo de cerrar sus puertas”. A eso le siguió una definición trazada en un reciente congreso en el que desde la asociación plantearon que en Mar del Plata había al menos de una decena de instituciones “que necesitan obtener subsidios para seguir funcionando”.

Ante esas definiciones, y reclamos de respuestas de asistencia financiera al gobierno de Axel Kicillof, desde Sadop enfatizaron no tener conocimiento de escuelas de Mar del Plata que “estén atravesando una situación económica tan grave como para tener que activar procedimientos preventivos de crisis”.

“Tampoco se han recibido solicitudes formales de asistencia económica por parte de estas posibles escuelas”, afirmó la secretaria general del sindicato, Carla Mancuso.

En ese sentido, la dirigente ensayó una defensa hacia el gobierno provincial y sostuvo que tanto el Ministerio de Trabajo como la Dirección General de Escuelas Privadas (Diegep) “están permanentemente a disposición y acompañando a los colegios” y planteó que desde esas dependencias aseguran que “no hay elementos, pedidos de protocolos preventivos de crisis ni solicitudes de asistencia económica por parte de ninguna institución”.

Entonces, Mancuso atribuyó la advertencias de crisis y amenazas de cierres a “afirmaciones que tienen intenciones políticas” e insistió en que no se registran en el Ministerio de Trabajo solicitudes en “programas de ayuda a las empresas que incluyen a las instituciones educativas”.

A finales de la semana pasada, desde Aiepba al realizar un congreso anual en conjunto con la Junta Nacional de Educación Privada (Junep) insistieron en la necesidad de encontrar una “urgente respuesta” del gobierno provincial en torno a “pedidos de ayuda financiera y ampliación de subsidios”.

Así, afirmaron que en el último tiempo fueron elevados a la Dirección General de Educación más de mil pedidos de incorporación de establecimientos o secciones para recibir subsidios “que permitan afrontar porcentajes en el pago de los haberes de los equipos docentes”. Y definieron que esa situación en Mar del Plata alcanza a por lo menos una decena de escuelas.