Violencia de género: el ex le rompió la puerta de la casa y hace un mes espera ayuda

Mientras espera que entre Provincia y Municipio le otorguen un Fondo de Emergencia para víctimas, permanece en su casa sin las condiciones habitacionales y de seguridad suficientes.

La puerta, reconstruida con materiales aportados por vecinos.

Una mujer víctima de violencia de género espera desde hace un mes que entre el Municipio y la Provincia le otorguen un Fondo de Emergencia establecido para mujeres en situación de violencia: mientras tanto, su casa no tiene puerta porque su agresor la rompió en uno de los últimos ataques a la vivienda.

La víctima vive con sus hijas en una casa del barrio Las Dalias. Sus compañeros de la organización La Poderosa decidieron hacer pública la situación ante la falta de ayuda por parte del Estado, puntualmente por la demora en los mecanismos de asistencia dispuestos por el gobierno provincial y ejecutados por el Municipio.

Compañeros de la mujer de La Poderosa contaron que al menos recibió tres ataques por parte de su agresor, entre el 22 de mayo, el 5 de abril y el 9 de mayo. En el segundo de ellos, el agresor rompió la puerta de la casa “y se quedó con sus hijas hasta que unas vecinas llegaron y se fue“, relataron.

Además de radicar la denuncia en la comisaría decimoquinta, fue en ese momento donde decidieron contactarse con la Dirección de Políticas de Género del Municipio, autoridad de aplicación del Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género previsto por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual a cargo de Estela Díaz.

Mientras esperaban novedades por la designación del Fondo, las y los vecinos pudieron improvisar una puerta con los materiales que tenían a mano y una reja aportada por la organización, sobre todo luego de que desde Desarrollo Social del Municipio aseguraran no tener los recursos para disponer de una puerta y, en cambio, enviaron una placa de poliuretano para cubrir el espacio roto de la abertura.

Mientras tanto, ni la puerta ni el Fondo -que aseguran haber pedido hace al menos un mes- no llegan: “La respuesta que ayer mismo nos acaban de dar por parte de la Dirección es que por parte de Provincia no están enviando los fondos. Es muy triste que no se le dé la ayuda. Cuando decimos emergencia es justamente eso, el ahora”, lamentaron desde La Poderosa.

Entre tanto, además de necesitar principalmente una puerta, la víctima explicó en diálogo con Qué digital que también necesita una ventana para mejorar al menos un poco sus condiciones habitacionales que, según sus compañeros, son delicadas.

Más allá de las cuestiones habitacionales, desde el área de Género de La Poderosa explicaron que la víctima ya recibió el botón antipánico por parte de la Dirección y que “está en trámite” la tobillera dual utilizable tanto para ella como para su agresor.

LA EXPLICACIÓN DEL MUNICIPIO, ENTRE LA DEMORA PROVINCIAL Y LA FALTA DE RECURSOS La titular de la Dirección de Políticas de Género, Belén Berruti, aseguró que se trata de un caso “especialmente atendido” por el área, y mencionó que la asesoraron, pudieron gestionar un “rondín policial” y se le ofreció ser alojada en el hogar previsto por el Municipio pero la víctima desistió de esa posibilidad. A su vez, indicó que personal de la Secretaría de Desarrollo Social acudió al lugar para hacer una evaluación de las condiciones habitacionales tras la rotura de la puerta y le ofrecieron la placa mencionada que, ante la precariedad de la puerta improvisada de los vecinos, de todos modos no podía ser utilizada para “mejorar” la puerta. En cuanto a la posibilidad de brindar una puerta nueva, indicó que “no está al alcance” de la Dirección. En cuanto a las demoras del Fondo, advirtió que está pedido a la Provincia “hace más de un mes” y aseguró que “nunca se había atrasado de semejante manera”. En ese sentido, se refirió a los largos trámites administrativos que tiene que afrontar antes de ser adjudicado: “Sigue un trámite en La Plata que pasa por varias oficinas. Se gira primero por mail y luego por correo postal pasa al Ministerio y de ahí a la Dirección General de Administración. Hasta ayer esta aún ahí”, explicó.