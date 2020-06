Bioquímicos pidieron la implementación de un protocolo en los retenes

Así se lo plantearon a autoridades municipales en una reunión, luego denunciar una “realización compulsiva de hisopados” en un laboratorio privado a personas que llegan a la ciudad.

(Foto: prensa MGP)

Luego de que desde el Colegio y el Centro de Bioquímicos del distrito denunciaran la “realización compulsiva de hisopados” en un laboratorio privado a aquellas personas que ingresan a Mar del Plata desde zonas de transmisión comunitaria de coronavirus y son interceptadas en los retenes ubicados en los accesos, desde las instituciones se reunieron con autoridades municipales y resolvieron confeccionar un protocolo para sugerir su implementación en los controles de ingreso a la ciudad.

La denuncia de las instituciones cobró gravedad ya que plantearon haber recibido consultas de personas que regresaron a la ciudad desde zonas de transmisión de coronavirus y que se les dio a elegir como opciones entre realizar el aislamiento obligatorio de 14 días o realizar un testeo a su cargo en un laboratorio privado –Fares Taie– que, si daba negativo, quedaban liberados del aislamiento. Pero además la denuncia había reparado en que desde la Secretaría de Salud les comunicaron estar “ajena” a esa práctica al tiempo que “el coordinador de retenes asumió la responsabilidad” de implementarla.

“Nos vemos en la obligación de comunicarle a la población que al día de la fecha no existe reglamentación alguna que avale la exigencia de hisopados para ingresar a la ciudad de Mar del Plata. Tampoco existe fundamento médico-científico que respalde que un hisopado por PCR negativo indique que la persona no está infectada, lo cual quita cualquier aval a la decisión de realizar los mismos en pacientes asintomáticos, si es exigencia al ingresar a la ciudad realizar cuarentena”, afirmaron en la denuncia pública realizada este miércoles.

En ese marco, este jueves el presidente Centro de Bioquímicos, Claudio Cova, explicó en una entrevista brindada en radio Brisas (98.5) que “un resultado negativo no puede ser un salvoconducto para ingresar a la ciudad y hacer una actividad normal si viniera de una zona de riesgo” al plantear que “el testeo no garantiza” en caso de un resultado negativo que el paciente no esté infectado teniendo en cuenta una serie de variables como que, por ejemplo, “todavía no haya llegado a tener la carga viral suficiente para detectarlo”.

En ese mismo sentido, semanas atrás desde el Instituto Nacional de Epidemiología (INE) minimizaron el valor que pueda llegar a tener un testeo general en personas que no presenten síntomas o no se encuentren comprendidas en las características definidas por el protocolo nacional al sostener que “la realización de test en personas que no cumplen con la definición vigente de caso sospechoso covid-19 del Ministerio de Salud de la Nación trae como consecuencia gran cantidad de resultados negativos, ya que esto depende de múltiples variables tales como: la presencia de síntomas, la migración del virus en el organismo, la carga viral en la nasofaringe y faringe al momento de tomar la muestra, el lapso de tiempo trascurrido desde el inicio de la infección, entre otras”.

Respecto al reclamo realizado en este caso sobre el accionar implementado en los retenes, Cova reparó: “La alternativa sanitaria de hacer la cuarentena o no hacerla porque el testeo es negativo no es correcta, no tiene un respaldo científico”.

Así, el bioquímico planteó que en las últimas horas y tras exponer la denuncia pública se reunieron con autoridades municipales bajo el principal cuestionamiento de que no exista un protocolo a aplicar en los retenes ante la llegada de personas de zonas con circulación de coronavirus, tal como sí existe desde hace algunas semanas para trabajadores de la salud que se desempeñen en otros distritos.

Así, sostuvo que la “reunión muy buena” y que allí expusieron que en las próximas horas trabajarán en conjunto con la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Mar del Plata para la elaboración de protocolo con sustento científico y sanitario para que luego sea elevado y que el gobierno municipal considere su aplicación en los retenes.

Por otro lado, afirmó que la respuesta que obtuvieron de las autoridades municipales fue que las circunstancias denunciadas se produjeron en “situaciones muy puntuales” de, por ejemplo, personas que llegan por unas 48 horas a la ciudad a visitar un familiar enfermo o a entregar una documentación, aunque desde las instituciones de bioquímicos ratificaron que las denuncias que ellos expusieron se trataron de casos de personas que permanecieron luego en la ciudad.