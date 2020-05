La periodista Gabriela Azcoitia tuvo coronavirus y se recupera en su casa

La conductora de Telefé Mar del Plata estuvo internada en el Hospital Privado de Comunidad y este jueves dio detalles en el noticiero.

(Instagram Gabriela Azcoitia)

La periodista de Telefé Mar del Plata Gabriela Azcoitia confirmó este jueves por la noche que es una de las pacientes que dio positivo en coronavirus en la ciudad mientras estaba internada en el Hospital Privado de Comunidad (HPC). Desde su casa, y en el noticiero, contó cómo se dio su caso y expresó que de cuatro hisopados realizados, el primero le dio positivo y los otros negativos. A la espera de nuevos resultados, todavía no fue formalizado como un caso recuperado por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

El caso de la periodista de Mar del Plata se confirmó oficialmente como positivo en el parte nocturno del lunes emitido por la Municipalidad en base a los reportes del SISA. Sin embargo, y como ocurre en cada caso, no se había difundido su identidad hasta que finalmente este jueves, y luego de abandonar el HPC para seguir la recuperación en su casa, fue ella misma quien lo contó en Teleocho Informa.

Gabriela Azcoitia contó que en los últimos 20 días estuvo internada en tres oportunidades, dos por casos de migraña que sufre hace años y la tercera -y en la cual le detectaron coronavirus- por un tromboembolismo pulmonar.

Según contó, el primer hisopado -que ella pidió que le hicieran por recomendación de su médico, Gustavo Blanco- le dio positivo y los últimos dieron negativo, con los PCR y los de anticuerpos, aunque se sigue realizando pruebas en el marco del proceso de recuperación. “Soy una paciente que tuvo una muy leve infección de coronavirus“, describió.



“Estoy recuperándome, tomando fuerzas, no es fácil desde lo anímico tampoco”, reconoció y describió: “Es muy rápido, es muy desconcertante porque yo no tengo nexo de haber estado con ninguna persona que haya venido el zonas de riesgo y cumplí prácticamente y estrictamente la cuarentena junto a mi familia, solamente salí a hacer algunas compras con barbijo, con alcohol, con lavandina”.

Y, en el mismo sentido, remarcó que el suyo fue, según le dijeron los médicos, un caso “atípico”. “Hace 20 días que estaba internada así que para los médicos es una incertidumbre y una intriga dónde me contagié de covid-19“, sostuvo.

Asimismo, señaló que a todos sus contactos a los que les realizaron hisopados dieron negativo. “Estamos todos por un lado aliviados, pero por otro lado un poco en ascuas hasta saber hasta último momento qué va a pasar, pero estamos todos aliviados ya que les dio negativo”, sumó.

Y, además, planteó que su cuadro no cumplía con los síntomas tradicionales compatibles con covid-19: “Si no hubiera tenido ese problema pulmonar, tal vez no me hubiese dando cuenta“.



Si bien este jueves la periodista dejó el HPC y sigue el aislamiento y recuperación en su casa, todavía no fue confirmado por el SISA como un caso recuperado, según se desprende del parte emitido en la noche de este jueves por la Municipalidad.

En este sentido, según el parte oficial, hasta el jueves por la noche siguen siendo son nueve casos positivos activos por coronavirus en Mar del Plata de los 31 registrados hasta el momento: seis trabajadores de la salud -dos del Hospital Privado de Comunidad (HPC), una del Hospital Marino Cassano (Miramar), otra a la Clínica del Niño, una a la Pueyrredon y uno se desempeña en el Gran Buenos Aires–, una mujer embarazada que tuvo a su bebé el domingo y dos personas con insuficiencia respiratoria, entre ellas la periodista Gabriela Azcoitia.